Розыгрыш 50 млн рублей: сделай прогнозы на 13 матчей – «Сочи», «Бока», «Мальме» и другие
💸 50 МЛН РУБЛЕЙ – ПРИЗ ЗА ВЕРНЫЕ ПРОГНОЗЫ!
БК Winline запустил новый тур X50: это суперигра, в которой любой желающий может попробовать выиграть 50 миллионов рублей. Для этого в мобильном приложении Winline нужно угадать исход 13 событий.
13.07
19:00 «Рига» – «Мальме»
19:00 «Хибернианс» – «Флора»
20:00 «Шериф» – «Теута»
22:00 «Шэмрок Роверс» – «Слован»
22:30 «Шахтер Солигорск» – «Лудогорец»
23:00 «Валюр» – «Динамо» Загреб
14.07
01:15 «Бока Хуниорс» – «Атлетико Минейро»
02:00 Катар – Панама
13:30 «Сеул» – «Инчхон Юнайтед»
17:00 «Кайрат» – «Маккаби Хайфа»
18:00 «Химки» – «Сочи»
20:00 «Нефтчи» – «Динамо» Тбилиси
21:00 «Легия» – «Буде/Глимт»
За дополнительную плату можно выбрать несколько исходов сразу. Ключевое отличие Х50 от других игр – делить призовой фонд ни с кем не придется! Не важно, сколько человек в одном туре выиграют 50 миллионов рублей, каждый из них получит всю сумму целиком.