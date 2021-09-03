Розыгрыш 50 млн рублей: сделай прогнозы на 13 матчей – Россия, Хорватия, Франция и другие

Новый тур X50 от Winline! Поборешься за 50 миллионов?

04.09

19:00 Кипр – Россия

19:00 Латвия – Норвегия

21:45 Израиль – Австрия

21:45 Словакия – Хорватия

21:45 Украина – Франция

21:45 Шотландия – Молдова

05.09

16:00 Беларусь – Уэльс

19:00 Исландия – Северная Македония

21:45 Бельгия – Чехия

21:45 Косово – Греция

21:45 Швейцария – Италия

22:00 Бразилия – Аргентина

06:09

00:00 Эквадор – Чили

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