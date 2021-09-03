Розыгрыш 50 млн рублей: сделай прогнозы на 13 матчей – Россия, Хорватия, Франция и другие
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Новый тур X50 от Winline! Поборешься за 50 миллионов?
04.09
19:00 Кипр – Россия
19:00 Латвия – Норвегия
21:45 Израиль – Австрия
21:45 Словакия – Хорватия
21:45 Украина – Франция
21:45 Шотландия – Молдова
05.09
16:00 Беларусь – Уэльс
19:00 Исландия – Северная Македония
21:45 Бельгия – Чехия
21:45 Косово – Греция
21:45 Швейцария – Италия
22:00 Бразилия – Аргентина
06:09
00:00 Эквадор – Чили
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