Угадай исходы 13 матчей и выиграй 50 млн рублей! Первый матч стартует уже завтра

Новый тур X50 от Winline стартует уже завтра!

07.08

14:30 Бразилия – Испания

17:00 «Зенит» – «Краснодар»

17:30 «Арсенал» Тула – «Крылья Советов»

19:15 «Лестер» – «Манчестер Сити»

20:00 «Спартак» – «Нижний Новгород»

21:00 «Аякс» – ПСВ

22:00 «Труа» – «ПСЖ»

08.08

03:00 «Торонто» – «Нью-Йорк Сити»

17:30 «Химки» – «Ростов»

20:00 «Динамо» – ЦСКА

20:00 «Рубин» – «Ахмат»

21:45 «Монпелье» – «Марсель»

09.08

19:00 «Сочи» – «Урал»

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