Угадай исходы 13 матчей и выиграй 50 млн рублей! Первый матч стартует уже завтра

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Новый тур X50 от Winline стартует уже завтра!
07.08
14:30 Бразилия – Испания
17:00 «Зенит» – «Краснодар»
17:30 «Арсенал» Тула – «Крылья Советов»
19:15 «Лестер» – «Манчестер Сити»
20:00 «Спартак» – «Нижний Новгород»
21:00 «Аякс» – ПСВ
22:00 «Труа» – «ПСЖ»
08.08
03:00 «Торонто» – «Нью-Йорк Сити»
17:30 «Химки» – «Ростов»
20:00 «Динамо» – ЦСКА
20:00 «Рубин» – «Ахмат»
21:45 «Монпелье» – «Марсель»
09.08
19:00 «Сочи» – «Урал»
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