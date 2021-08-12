Угадай исходы 13 матчей и 50 млн рублей станут твоими. Испытай свою удачу прямо сейчас!

Новый тур X50 от Winline! Поборешься за 50 миллионов?

12.08

19:00 «Рубин»– «Ракув»

20:30 «Базель» – «Уйпешт»

21:00 «Копенгаген» – «Локомотив» Пловдив

21:00 «Сент-Джонстон» – «Галатасарай»

21:00 «Фейеноорд» – «Люцерн»

21:45 «Селтик» – «Яблонец»

22:00 «Партизан» – «Сочи»

13.08

18:30 «Сендерюске»– «Мидтьюланд»

20:30 «Бешикташ» – «Ризеспор»

21:30 «Боруссия» М – «Бавария»

22:00 «Брентфорд» – «Арсенал»

22:00 «Валенсия» – «Хетафе»

22:00 «Лорьян» – «Монако»

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