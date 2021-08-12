Угадай исходы 13 матчей и 50 млн рублей станут твоими. Испытай свою удачу прямо сейчас!

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Новый тур X50 от Winline! Поборешься за 50 миллионов?
12.08
19:00 «Рубин»– «Ракув»
20:30 «Базель» – «Уйпешт»
21:00 «Копенгаген» – «Локомотив» Пловдив
21:00 «Сент-Джонстон» – «Галатасарай»
21:00 «Фейеноорд» – «Люцерн»
21:45 «Селтик» – «Яблонец»
22:00 «Партизан» – «Сочи»
13.08
18:30 «Сендерюске»– «Мидтьюланд»
20:30 «Бешикташ» – «Ризеспор»
21:30 «Боруссия» М – «Бавария»
22:00 «Брентфорд» – «Арсенал»
22:00 «Валенсия» – «Хетафе»
22:00 «Лорьян» – «Монако»
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