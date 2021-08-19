Угадай исходы 13 матчей и 50 млн рублей станут твоими. Испытай свою удачу прямо сейчас!

Новый тур акции X50 от Winline начинается сегодня. Поставь на 13 матчей игры и выиграй 50 миллионов!

Прием ставок заканчивается в 20:00. Поборешься за 50 миллионов?

19.08

20:00 «Виктория» Пльзень – ЦСКА София

20:00 «Нефтчи» – «Маккаби» Хайфа

20:00 «Омония» – «Антверпен»

20:00 «Рандерс» – «Галатасарай»

20:00 «Славия» – «Легия»

20:30 «Трабзонспор» – «Рома»

21:00 «Андерлехт» – «Витесс»

21:00 ПАОК – «Риека»

21:00 «Сивасспор» – «Копенгаген»

21:00 «Фейеноорд» – «Эльфсборг»

21:45 «Фенербахче» – ХИК

22:00 «Олимпиакос» – «Слован» Братислава

22:00 «Рапид» Вена – «Заря»

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