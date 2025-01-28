Мы собрали аналитику с 2012 года, когда российская Премьер-лига перешла на схему «осень-весна»

Нынешний год вряд ли установит трансферные рекорды. Российские футбольные клубы проводят точечные усиления, не особо ввязываясь в борьбу с европейскими командами. По сути, пока активничает только «Зенит». Питерцы купили Энрике из «Ботафого» за 33 млн евро, а продали Клаудиньо («Аль-Садд, 20 млн) и Артура («Ботафого», 10 млн).

Многие эксперты ещё в декабре предсказали, что самым активным будет «Зенит» — в этом году клуб отмечает столетие, и чемпионство ему нужно как воздух. Но даже без усилений питерцы главные претенденты на триумф в РПЛ. Если проанализировать прогнозы на Legalbet (сайт о ставках на спорт), можно убедиться, что команда была фаворитом во всех матчах сезона.

Давайте вспомним годы с самыми большими и маленькими тратами на зимние трансферы.

Самые «расточительные» годы — расходы не дали эффекта

Тут с большим отрывом лидирует сезон-2012/2013. Сразу после перехода на схему «осень-весна» команды словно сорвались с цепи и решили основательно усилиться. Было потрачено 111,8 млн евро.

Что интересно, главным ньюсмейкером был совсем не «Зенит» — питерцы и так шли на первой строчке. Тогда сорил деньгами «Анжи», в который щедро вливал средства Сулейман Керимов. У команды стояла задача взять чемпионство, и для этого она выложила 35 млн евро за Виллиана, который тогда играл за «Шахтёр». В итоге «Анжи» не попал даже в тройку, а вскоре проект и вовсе сдулся.

Из других рекордных подписаний того трансферного окна выделим покупку Янна М’Вила «Рубином» за 12 млн евро, переходы Мовсисяна в «Спартак» (7 млн), Нету в «Зенит» (6,5 млн), а также возвращение Вагнера Лава в ЦСКА за 6 млн.

В чемпионате-2021/2022 клубы РПЛ потратили 80,7 млн. Самым заметным оказался переход Юри Алберто в «Зенит» за 25 млн. Игрок не проявил себя в весенней части сезона, а после летнего перерыва и вовсе отказался возвращаться в Россию.

Из других заметных подписаний отметим приход в «Краснодар» защитника Хулиора Алонсо за 8 млн евро. Столько же отдал «Спартак» за форварда Шамара Николсона.

Самые «тихие» сезоны — клубы РПЛ умеют и экономить

Тут с большим отрывом лидирует сезон-2014/2015, тогда команды высшего дивизиона потратили за зимнее трансферное окно всего 6,2 млн евро. Цифра по современным меркам очень скромная.

Самое дорогое приобретение было у «Локомотива», заплатившего за нападающего Петара Шкулетича 3,2 млн. Ещё 1 млн «Ростов» отдал за аренду Артёма Дзюбы у «Зенита». Это все значимые цифры того периода.

Второй по экономности сезон — 2020/2021. Тогда клубы РПЛ спустили 17,1 млн. Самым заметным переходом стало возвращение Квинси Промеса в «Спартак», который заплатил «Аяксу» 8,5 млн.

Суммы больше миллиона фигурировали ещё в двух трансферах — «Локо» отдал 2,5 млн за защитника Пабло, а ЦСКА — 1,5 млн за полузащитника Бохинена.