Угадай исходы 13 матчей и 50 млн рублей станут твоими. Испытай свою удачу прямо сейчас!

Россия сыграет третий матч с Карпиным всухую? Франция прервет серию из пяти ничьих подряд? А Германия снова много забьет? Игры сборных в новом розыгрыше Х50:

07.09

21:45 Австрия – Шотландия

21:45 Дания – Израиль

21:45 Ирландия – Сербия

21:45 Нидерланды – Турция

21:45 Россия – Мальта

21:45 Словакия – Кипр

21:45 Хорватия – Словения

21:45 Черногория – Латвия

08.09

21:45 Греция – Швеция

21:45 Исландия – Германия

21:45 Косово – Испания

21:45 Польша – Англия

21:45 Северная Ирландия – Швейцария

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