Угадай исходы 13 матчей и 50 млн рублей станут твоими. Испытай свою удачу прямо сейчас!

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Россия сыграет третий матч с Карпиным всухую? Франция прервет серию из пяти ничьих подряд? А Германия снова много забьет? Игры сборных в новом розыгрыше Х50:
07.09
21:45 Австрия – Шотландия
21:45 Дания – Израиль
21:45 Ирландия – Сербия
21:45 Нидерланды – Турция
21:45 Россия – Мальта
21:45 Словакия – Кипр
21:45 Хорватия – Словения
21:45 Черногория – Латвия
08.09
21:45 Греция – Швеция
21:45 Исландия – Германия
21:45 Косово – Испания
21:45 Польша – Англия
21:45 Северная Ирландия – Швейцария
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