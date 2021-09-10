Угадай исходы 13 матчей и 50 млн рублей станут твоими. Испытай свою удачу прямо сейчас!

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«Юве» потеряет очки против «Наполи» в гостях? Холанд снова забьет в новом туре Бундеслиги? Удастся ли «Спартаку» прервать безвыигрышную двухматчевую серию? Игры национальных чемпионатов в новом розыгрыше Х50:

11.09

14:00 «Локомотив» – «Крылья Советов»

16:30 «Байер» – «Боруссия» Д

16:30 «Зенит» – «Ахмат»

19:00 «Наполи» – «Ювентус»

19:00 «Спартак» – «Химки»

19:30 «Лейпциг» – «Бавария»

22:00 «Монако» – «Марсель»

12.09

14:00 «Арсенал» Тула – ЦСКА

16:30 «Сочи» – «Уфа»

18:30 «Лидс» – «Ливерпуль»

19:00 «Динамо» – «Нижний Новгород»

19:00 «Милан» – «Лацио»

22:00 «Реал» – «Сельта»

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