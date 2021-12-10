Express Extra от Winline: собери свой экспресс на матчи выходных и получи до +50% бонуса!

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Нас ждет футбольный уикенд с увлекательными матчами: субботние игры РПЛ, топ-клубы АПЛ примут дома середняков чемпионата, а «Милан» будет отстаивать первую строчку в Серии А. Мы уже собрали экспресс из популярных прогнозов. Кэфы от 1.52!
11.12
⏰ 14:00
«Крылья Советов» – «Рубин»: П1 за 2.14
⏰ 16:30
ЦСКА – «Арсенал» Тула: П1 за 1.52
⏰ 17:30
«Бохум» – «Боруссия» Д: П2 за 1.55
⏰ 18:00
«Арсенал» – «Саутгемптон»: П1 за 1.68
⏰ 22:45
«Удинезе» – «Милан»: П2 за 1.96