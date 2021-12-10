Betting Insider

Express Extra от Winline: собери свой экспресс на матчи выходных и получи до +50% бонуса!

автор Николай Караман

😱 Топовая акция от Winline для твоих экспрессов. Все очень просто:

  • Экспресс из трех и более матчей;
  • Кэфы от 1.30;
  • Чем больше событий, тем больше бонус!

Какой максимальный бонус можно получить?

Бонус зависит от количества матчей в купоне:

  • 3-4 матча – бонус 3%;
  • 5-6 матчей – 5%;
  • 7-8 – 10%;
  • 9-10 – 15%;
  • 11-13 – 25%;
  • 14-20 – 50%.

Нас ждет футбольный уикенд с увлекательными матчами: субботние игры РПЛ, топ-клубы АПЛ примут дома середняков чемпионата, а «Милан» будет отстаивать первую строчку в Серии А. Мы уже собрали экспресс из популярных прогнозов. Кэфы от 1.52!

11.12

⏰ 14:00 

«Крылья Советов» – «Рубин»: П1 за 2.14

⏰ 16:30

 ЦСКА – «Арсенал» Тула: П1 за 1.52

⏰ 17:30 

«Бохум» – «Боруссия» Д: П2 за 1.55

⏰ 18:00 

«Арсенал» – «Саутгемптон»: П1 за 1.68

⏰ 22:45

«Удинезе» – «Милан»: П2 за 1.96

Собирай свой экспресс и участвуй в новой акции Express Extra от Winline!