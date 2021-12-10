Express Extra от Winline: собери свой экспресс на матчи выходных и получи до +50% бонуса!

Экспресс из трех и более матчей;

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3-4 матча – бонус 3%;

5-6 матчей – 5%;

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9-10 – 15%;

11-13 – 25%;

14-20 – 50%.

Нас ждет футбольный уикенд с увлекательными матчами: субботние игры РПЛ, топ-клубы АПЛ примут дома середняков чемпионата, а «Милан» будет отстаивать первую строчку в Серии А. Мы уже собрали экспресс из популярных прогнозов. Кэфы от 1.52!

11.12

⏰ 14:00

«Крылья Советов» – «Рубин»: П1 за 2.14

⏰ 16:30

ЦСКА – «Арсенал» Тула: П1 за 1.52

⏰ 17:30



«Бохум» – «Боруссия» Д: П2 за 1.55

⏰ 18:00

«Арсенал» – «Саутгемптон»: П1 за 1.68

⏰ 22:45

«Удинезе» – «Милан»: П2 за 1.96