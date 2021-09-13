Розыгрыш 50 млн рублей: сделай прогнозы на 13 матчей Лиги чемпионов!

14 сентября стартуют еврокубки! И уже в первом туре нас ждут топовые матчи: «Барселона» сыграет против «Баварии», а «Интер» примет «Реал». Кроме того, «Зенит» и «Спартак» вступают в борьбу.

Игры национальных чемпионатов в новом розыгрыше Х50!

14.09

19:45 «Севилья» – «Зальцбург»

19:45 «Янг Бойз» – «МЮ»

22:00 «Барселона» – «Бавария»

22:00 «Динамо» Киев – «Бенфика»

22:00 «Мальме» – «Ювентус»

22:00 «Челси» – «Зенит»

15.09

17:30 «Спартак» – «Легия»

19:45 «Шериф» – «Шахтер» Донецк

22:00 «Атлетико» М – «Порту»

22:00 «Брюгге» – «ПСЖ»

22:00 «Интер» – «Реал»

22:00 «Ливерпуль» – «Милан»

22:00 «Ман Сити» – «Лейпциг»

Все просто – делай бесплатные прогнозы в новом туре X50 и 50 миллионов могут стать твоими! Действуй!