Розыгрыш 50 млн рублей: сделай прогнозы на 13 матчей Лиги чемпионов!
✅ 13 ПРОГНОЗОВ = 50 МЛН РУБЛЕЙ! СКОРО СТАРТУЮТ ЕВРОКУБКИ!
14 сентября стартуют еврокубки! И уже в первом туре нас ждут топовые матчи: «Барселона» сыграет против «Баварии», а «Интер» примет «Реал». Кроме того, «Зенит» и «Спартак» вступают в борьбу.
Игры национальных чемпионатов в новом розыгрыше Х50!
14.09
19:45 «Севилья» – «Зальцбург»
19:45 «Янг Бойз» – «МЮ»
22:00 «Барселона» – «Бавария»
22:00 «Динамо» Киев – «Бенфика»
22:00 «Мальме» – «Ювентус»
22:00 «Челси» – «Зенит»
15.09
17:30 «Спартак» – «Легия»
19:45 «Шериф» – «Шахтер» Донецк
22:00 «Атлетико» М – «Порту»
22:00 «Брюгге» – «ПСЖ»
22:00 «Интер» – «Реал»
22:00 «Ливерпуль» – «Милан»
22:00 «Ман Сити» – «Лейпциг»
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