Розыгрыш 50 млн рублей: сделай прогнозы на 13 матчей европейских чемпионатов!

😱 13 ПРОГНОЗОВ = 50 МЛН РУБЛЕЙ! СТАВЬ НА ТОПОВЫЕ МАТЧИ ВЫХОДНЫХ!

Нас ждет футбольный уикенд с увлекательными матчами! В АПЛ «Тоттенхэм» сыграет против «Челси», «Юве» попробует взять первую победу в новом сезоне Серии А против «Милана», а в понедельник пройдет московское дерби – ЦСКА примет «Спартак»!

Игры национальных чемпионатов в новом розыгрыше Х50!

19.09

18:30 «Боруссия» Д – «Унион» Берлин

18:30 «Тоттенхэм» – «Челси»

19:00 «Верона» – «Рома»

19:00 «Лацио» – «Кальяри»

19:00 «Сочи» – «Динамо»

21:45 «ПСЖ» – «Лион»

21:45 «Ювентус» – «Милан»

22:00 «Валенсия» – «Реал»

20.09

16:30 «Урал» – «Локомотив»

18:30 «Рубин» – «Зенит»

19:30 ЦСКА – «Спартак»

21:45 «Удинезе» – «Наполи»

22:00 «Барселона» – «Гранада»

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