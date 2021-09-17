Розыгрыш 50 млн рублей: сделай прогнозы на 13 матчей европейских чемпионатов!
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Нас ждет футбольный уикенд с увлекательными матчами! В АПЛ «Тоттенхэм» сыграет против «Челси», «Юве» попробует взять первую победу в новом сезоне Серии А против «Милана», а в понедельник пройдет московское дерби – ЦСКА примет «Спартак»!
Игры национальных чемпионатов в новом розыгрыше Х50!
19.09
18:30 «Боруссия» Д – «Унион» Берлин
18:30 «Тоттенхэм» – «Челси»
19:00 «Верона» – «Рома»
19:00 «Лацио» – «Кальяри»
19:00 «Сочи» – «Динамо»
21:45 «ПСЖ» – «Лион»
21:45 «Ювентус» – «Милан»
22:00 «Валенсия» – «Реал»
20.09
16:30 «Урал» – «Локомотив»
18:30 «Рубин» – «Зенит»
19:30 ЦСКА – «Спартак»
21:45 «Удинезе» – «Наполи»
22:00 «Барселона» – «Гранада»
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