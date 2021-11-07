В конце недели стало известно, что Хави возвращается в «Барселону». Однако в качестве главного тренера. После множества слухов (так как одним из явных претендентов называли Роберто Мартинеса), каталонский клуб решил сделать ставку на своего воспитанника.

Сообщалось, что часть компенсации для катарского клуба, а именно около 2 млн евро, Хави дал из личных средств.

Букмекеры не остались в стороне и предлагают специальную линию на успехи испанца: как ближайшие, так и по окончании сезона.

Что ждет Хави в «Барселоне»?

Выход в плей-офф ЛЧ – 1.35 ;

; Победа дома над «Бенфикой» – 1.60 ;

; Невыход из группы ЛЧ – 3.20 ;

; Победа в ЛЧ – 35.00 ;

; Финиш в чемпионате выше «Реала» – 5.80 ;

; Минимум 74 очка в чемпионате – 1.75 ;

; 73 и меньше очка в чемпионате – 1.96 ;

; Победа в кубке Испании – 4.00 ;

; Победа в предположительно дебютном матче Хави у руля «Барселоны» (19-го ноября) – 1.36.

На данный момент каталонский клуб находится на 9 месте в Ла Лиге, имея в активе 17 очков. В Лиге чемпионов «Барселона» занимает второе место, одержав две победы в 4 матчах.

Получится ли у Хави вывести «Барселону» на новый уровень? Поделитесь своим мнением!