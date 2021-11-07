Что ждет Хави в «Барселоне»? Букмекеры открыли линию на успехи испанца
В конце недели стало известно, что Хави возвращается в «Барселону». Однако в качестве главного тренера. После множества слухов (так как одним из явных претендентов называли Роберто Мартинеса), каталонский клуб решил сделать ставку на своего воспитанника.
Сообщалось, что часть компенсации для катарского клуба, а именно около 2 млн евро, Хави дал из личных средств.
Букмекеры не остались в стороне и предлагают специальную линию на успехи испанца: как ближайшие, так и по окончании сезона.
Что ждет Хави в «Барселоне»?
- Выход в плей-офф ЛЧ – 1.35;
- Победа дома над «Бенфикой» – 1.60;
- Невыход из группы ЛЧ – 3.20;
- Победа в ЛЧ – 35.00;
- Финиш в чемпионате выше «Реала» – 5.80;
- Минимум 74 очка в чемпионате – 1.75;
- 73 и меньше очка в чемпионате – 1.96;
- Победа в кубке Испании – 4.00;
- Победа в предположительно дебютном матче Хави у руля «Барселоны» (19-го ноября) – 1.36.
На данный момент каталонский клуб находится на 9 месте в Ла Лиге, имея в активе 17 очков. В Лиге чемпионов «Барселона» занимает второе место, одержав две победы в 4 матчах.
Получится ли у Хави вывести «Барселону» на новый уровень? Поделитесь своим мнением!
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