«Мальме» пройдет в третий раунд квалификации ЛЧ. Прогноз на матч ХИК – «Мальме»

27 июля в 19:00 (МСК) ХИК дома сыграет с «Мальме». Встреча состоится в рамках второго раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА, команды проведут ответный матч. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Победа ХИК – 3.20;

Победа «Мальме» – 2.16;

Ничья – 3.45.

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на здесь.

ХИК: форма, ставки и прогноз

Финская команда ХИК в первом раунде розыгрыша Лиги Чемпионов сезона 2021/22 прошла «Будучность» Подгорица с общим счетом (7:1). А уже во втором раунде в первом матче в гостях, финны проиграли шведскому «Мальме» (1:2), в котором после пропущенного гола смогли отыграться, но удержать результат не удалось.

В Чемпионате Финляндии ХИК идет на первом месте с 31 очками в активе. Финский чемпионат в самом разгаре и там уже было сыграно 12 игр, в которых у ХИКа:

10 побед;

1 ничья;

1 поражение.

В последнем туре Чемпионата Финляндии ХИК неожиданно уступил аутсайдеру первенства «Оулу» (1:2), для которого эта победа стала второй за 12 игр.

В составе ХИКа в этом сезоне Чемпионата Финляндии выделяются следующие игроки:

Валенчич (4 гола);

Риски (4);

Энрике (3).

А в Лиге Чемпионов лучший бомбардир команды – Риски, который возглавляет список бомбардиров с четырьмя голами в активе.

Ознакомиться с предварительным составом команды вы можете здесь.

На победу ХИКа наши капперы не оставили прогнозов.

Победу команды ХИК эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 3.20. Хороший кэф дают на событие 1X за 1.65.

«Мальме»: форма, ставки и прогноз

«Мальме» в первом раунде розыгрыша Лиги Чемпионов сезона 2021/22 с трудом прошел латвийский ФК «Рига», с общим счетом (2:1). В домашнем поединке шведам удалось выиграть игру с минимальным победным счетом (1:0), а во второй игре обменялись голами и завершили ничейным результатом (1:1).

В Чемпионате Швеции «Мальме» идет на первой позиции с 26 очками, добытыми в 12 играх. Последнюю игру чемпионата «Мальме» крупно обыграл «Дегерфорс» (5:0), где голевым дублем отметился Бирманчевич.

В Лиге Чемпионов лучший бомбардир команды – хорватский игрок Чолак, который в пятерке лучших бомбардиров этого турнира с тремя голами в активе.

Ознакомиться с предварительным составом команды вы можете здесь.

Самая популярная ставка среди наших пользователей – это победа клуба «Мальме». 66% ставок пришлось именно на этот вариант.

На победу футбольного клуба «Мальме» в БК Pin-Up.ru дают кэф 2.16. Для экспресса будет хорошее событие X2, такую ставку можно сделать за кэф 1.32.

ХИК – «Мальме»: счет в последних матчах





ХИК и «Мальме» в последних четырех играх стабильно забивали в каждой. ХИК забил 9 голов за четыре последних игры, а «Мальме» 12. На то, что обе команды забьют дают хороший кэф в Pin-Up.ru, за 1.57.



Также у скандинавских команд в четырех последних сыгранных встречах у каждой было минимум 2 гола за время матча. А из 8-ми матчей только в одном было 2 гола, в остальных было 3 и больше. Pin-Up.ru предлагает хороший кэф 1.35 на событие «ТБ (2)» – неплохой вариант закинуть событие в экспресс ставку.

ХИК – «Мальме»: статистика личных встреч

Очная встреча команд была лишь одна в истории последних 5 лет. В этой встрече ХИК проиграл «Мальме» (1:2). ХИК будет играть дома и ему очень нужна победа для прохода в следующую стадию турнира, можно взять Ф1 (0). На это событие в БК Pin-Up.ru дают кэф 2.27.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

Из букмекеров транслировать матч будет БК «Париматч». Чтобы смотреть трансляции в «Париматч», нужно иметь верифицированный счет в данной БК.

Автор прогноза: Денис Антипов