18 августа в 22:00 (МСК) «Янг Бойз» примет «Ференцварош». Матч состоится в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход матча:

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«Янг Бойз»: форма, ставки и прогноз

«Янг Бойз» – чемпион Швейцарии последних четырех сезонов предпримет новую попытку попасть в основной турнир Лиги чемпионов. В сезоне-18/19 клуб из Берна играл на групповой стадии, однако занял последнее место в группе с «Ювентусом», «Манчестер Юнайтед» и «Валенсией».

В нынешнем розыгрыше главного еврокубкового турнира «Янг Бойз» прошел уже две стадии, выбив по сумме двухматчевого противостояния братиславский «Слован» и румынский «ЧФР».

В швейцарской лиге действующие чемпионы после трех туров идут на пятом месте с четырьмя очками.

Команда немецкого тренера Давида Вагнера подходит к первой игре плей-офф не в самом оптимальном составе: не сыграет основной голкипер фон Балльмоос, хавбеки Мишель Эбишер и Сандро Лаупер. Ознакомиться с предварительным составом бернцев можно здесь.

Букмекеры уверены, что в первом матче фаворитом является «Янг Бойз». Кэф на победу швейцарской команды – 1.61. С аналитикам по вопросу определения фаворита матча согласны 28% пользователей Betting Insider.

«Ференцварош»: форма, ставки и прогноз

«Ференцварош» – самый титулованный клуб Венгрии, чемпион страны последних трех лет прошел еще больший путь на пути к плей-офф Лиги чемпионов, чем их соперник.

Клуб из Будапешта не испытал никаких сложностей в первых раундах квалификации, уверенно пройдя косовскую «Приштину» и литовский «Жальгирис», а на предыдущей стадии выбил из турнира пражскую «Славию».

«Ференцварош» выступал в основном раунде Лиги чемпионов в прошлом сезоне, но сотворить сенсацию не смог, набрав одно очко в своей группе.

У венгров не смогут сыграть в предстоящей встрече Элдар Чивич из-за дисквалификации и травмированные Давид Шигер и Сами Ммаэ Ознакомиться с предварительным вариантом состава «Ференцвароша» можно здесь.

Букмекеры отводят венгерскому клубу роль аутсайдера в противостоянии. Коэффициент на победу «Ференцвароша» – 6.40.

«Янг Бойз» – «Ференцварош»: счет в последних матчах





Анализируя последние результаты команд, можно увидеть, что оба соперника забивают минимум один мяч в четырех из пяти проведенных игр.



Кэф на «ОЗ-да» довольно неплохой – 1.98. Стоит отметить, что данная ставка является самой популярной у капперов Betting Insider. Ее выбрали 35% наших пользователей.

Также есть смысл присмотреться в ставке на ТБ (2,5), букмекеры дают отличный коэффициент на это событие – 2.00.

Комбинированную ставку «ТБ (2,5) + ОЗ-да» можно взять за 2.58.

Где можно посмотреть трансляцию?

Матч «Янг Бойз – «Ференцварош» можно будет посмотреть на канале «Матч Футбол 1», а также на сайте Sportbox.ru. Трансляция начнется 18 августа в 21:45, сама встреча в 22:00.