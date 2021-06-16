YouTube заблокирует рекламу букмекеров в шапке сайта

Видеохостинг YouTube откажется от размещения в верхней части сайта баннеров, которые продвигают азартные игры, алкоголь, лекарства, продающиеся только по рецепту, и политические кампании.

Запрет коснется на рекламу всех азартных игр

Объявление masthead — самые дорогие и востребованные на Youtube. С понедельника в этом блоке рекламодатели больше не смогут размещать рекламу онлайн и офлайн азартных игр, букмекерских контор и казино.

Google в течение последних нескольких лет пытается улучшить свою политику в отношении размещения рекламы, стремясь минимизировать дезинформацию и манипуляции общественным мнением.

Ранее Google уже ввел для пользователей своих приложений возможность блокировки нежелательной рекламы (букмекеров, алкоголя и т. д.).