Одобрен законопроект о договорных матчах. За попытку спортивного шпионажа привлекут к ответственности

По предложению Министерства Спорта, Правительством был принят законопроект, направленный на расширение противоправного воздействия на результаты спортивных соревнований.

Что будет считаться незаконным?

Согласно документу, незаконным будет считаться не только подкуп официальных лиц встречи, но и использование инсайдерской информации. Кроме того, наказание понесут и те, кто зная об подкупе, не предприняли никаких мер по предотвращению конфликта интересов.

Что будет входить в так называемый «перечень инсайдерской информации», позднее определится спортивными федерациями и профессиональными лигами.

Владимир Груздев, председатель правления Ассоциации юристов России: «Любая информация инсайдерского характера может являться способом незаконного влияния на результат матча. К примеру, команде могут сообщить тактический план соперника.

За попытку спортивного шпионажа привлекут к ответственности

Также лица, которых уличат в попытках спортивного шпионажа, а также в дальнейшей продаже инсайдерской информации, могут быть привлечены к ответственности.

К сожалению, пока не уточняется, что имеется ввиду под фразой «конфликт интересов в сфере физической культуры и спорта». Также неизвестно, как его можно предотвратить, чтобы не оказаться привлеченным к ответственности.

Стоит ли наказывать людей, занимающихся спортивным шпионажем? Если да, то как?