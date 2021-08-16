«Ред Булл Зальцбург» – «Брондбю» прогноз на матч: 17 августа 2021 года - Betting Insider

17 августа в 22:00 (МСК) «Ред Булл Зальцбург» у себя дома примет «Брондбю». Встреча будет проходить в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов и пройдет на стадионе Ред Булл Арена (Вальс-Зиценхайм). Аналитики Winline.ru дают следующие котировки на исход:

победа «Ред Булл Зальцбург» – 1.21;

победа «Брондбю» – 14.00;

ничья – 7.20.

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Ред Булл Зальцбург»: форма, ставки и прогноз

В европейских чемпионатах потихоньку начинают стартовать национальные первенства. В не самых топовых футбольных странах уже сыграно по несколько туров. Вот и в Австрии клуб из Зальцбурга провел четыре игры и ожидаемо расположился на первом месте в турнирной таблице с разностью забитых и пропущенных мячей + 10.

И это притом, что руководство австрийского клуба из года в год кого-то командирует в Лейпциг или другие команды, которые даже не входят в империю производителя энергетических напитков.

У «Ред Булл Зальцбург» с травмированными игроками перед первым поединком минимальные проблемы: не сможет помочь только защитник Умар Соле, но у него тяжелая травма и он сможет сыграть нескоро. Узнать предварительный состав команды на матч с датским клубом вы можете здесь.

Учитывая какую игру в нападении показывает австрийский клуб, пользователь Bet Big логично считает, что в этом поединке будет забито минимум три мяча:

«Брондбю»: форма, ставки и прогноз

«Брондбю» представляет собой не очень веселое зрелище на старте этого евросезона. Клуб героический выиграл чемпионат в прошлом сезоне, а в этом команду как будто подменили. И если стартовые три ничье можно было назвать раскачкой после затянувшегося межсезонья, то проигранные матчи «Копенгагену» и «Нордшелланду» случайностью не назовешь.

Перед двухматчевым противостоянием с австрийской командой у «Брондбю» оптимальный состав и все готовы играть в стартовом составе. Узнать предварительный состав команды на игру с командой «Ред Булл Зальцбург» вы можете здесь.

Наш пользователь Мурад Зингаров уверен, что с такой игрой в последних матчах «Брондбю» даже не сумеет распечатать ворота австрийского клуба:

Можно попробовать сделать ставку на фору, потопу как клуб из Дании значительно слабее своего противника. Поэтому Ф1 (-2) за 1.93 от Winline.ru весьма вкусный вариант.

«Ред Булл Зальцбург» – «Брондбю» счет в последних матчах

Если у австрийской команды всё в последних матчах более чем радужно и весело, то у «Брондбю» прямо противоположная ситуация. Команда впервые за 16 лет выиграла национальный чемпионат, но в новом сезоне выглядит бледной тенью самой себя образца прошлого сезона, не одержав ни одной побед в пяти стартовых турах.

Что касается ставки, которую следует рассмотреть капперам с опытом, то советуем обратить внимание на то что австрийская команда сможет победить в каждом из таймов Winline.ru даёт на этот исход коэффициент 2.23.

«Ред Булл Зальцбург» – «Брондбю»: статистика личных встреч

Вас не должна удивить новость, что команды доселе не встречались ни разу с друг другом. Оно и не удивительно. Датский клуб был редким участником еврокубков в 21-ом веке. «Ред Булл Зальцбург» был основан давно, но до приобретения этим концерном не особо шумел в Европе, хоть и на национальной арене имел предостаточно регалий.

Судя по предматчевым раскладам и общей силе соперников сложно предположить, что у подопечных Маттиаса Яйсле могут возникнуть серьезные проблемы. Хороший вариант для альтернативной ставки – «победа всухую «Ред Булл Зальцбург» - Да». Тем более Winline.ru предлагает более чем вкусный коэффициент 1.88 на этот исход.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

Посмотреть матч «Ред Булл Зальцбург» - «Брондбю» можно будет на канале «Матч! Футбол 1», который принадлежит субхолдингу «Матч». Трансляция также будет доступна на официальном сайте «Матч ТВ».