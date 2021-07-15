Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдет 17 июля в субботу в 19:00 (по мск). Команды встречаются в матче за кубок уже третий год подряд. В этот раз букмекеры ждут победу команды Семака с кэфом 1.71 против 5.85 на победу «Локо».

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