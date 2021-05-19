На «Локо» самый низкий кэф в еврокубках среди клубов РПЛ. Букмекеры оценили шансы «Зенита», «Спартака» и «Локо»
Сезон РПЛ только завершился, а букмекеры уже подготовили кэфы на еврокубки с участием «Зенита», «Спартака» и «Локомотива».
Напомним, что «Зенит» играет в групповой стадии ЛЧ, «Спартак» попал в 3-й квалификационный раунд ЛЧ, а «Локо» сыграет в групповом этапе Лиги Европы. БК оценили расклады команд и представили коэффициенты на еврокубковую осень.
Кэфы на «Зенит» в ЛЧ:
- Выйдет из группы — 2.30 (не выйдет — 1.55);
- Выйдет в 1/4 — 7.00 (не выйдет — 1.07);
- Выйдет в 1/2 — 30.00;
- Выйдет в финал — 120.00;
- Выиграет турнир — 500.00.
Кэфы на «Спартак» в 3-м квалификационном раунде ЛЧ:
- Пройдет в следующий раунд — 1.70 (в этом же раунде и вылетит — 2.03);
- Выйдет в групповой этап — 5.00 (не выйдет — 1.13);
- Выйдет из группы — 14.00;
- Выйдет в 1/4 — 30.00;
- Выйдет в 1/2 — 100.00;
- Выйдет в финал — 300.00;
- Выиграет турнир — 1000.00;
Кэфы на «Локо» в Лиге Европы:
- Выйдет из группы — 1.65 (не выйдет — 2.10);
- Выйдет в 1/8 — 4.50 (не выйдет — 1.16);
- Выйдет в 1/4 — 12.00;
- Выйдет в 1/2 — 30.00;
- Выйдет в финал — 75.00;
- Выиграет турнир — 150.00.
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