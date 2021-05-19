На «Локо» самый низкий кэф в еврокубках среди клубов РПЛ. Букмекеры оценили шансы «Зенита», «Спартака» и «Локо»

Сезон РПЛ только завершился, а букмекеры уже подготовили кэфы на еврокубки с участием «Зенита», «Спартака» и «Локомотива».

Напомним, что «Зенит» играет в групповой стадии ЛЧ, «Спартак» попал в 3-й квалификационный раунд ЛЧ, а «Локо» сыграет в групповом этапе Лиги Европы. БК оценили расклады команд и представили коэффициенты на еврокубковую осень.

Кэфы на «Зенит» в ЛЧ:

Выйдет из группы — 2.30 (не выйдет — 1.55);

(не выйдет — 1.55); Выйдет в 1/4 — 7.00 (не выйдет — 1.07);

(не выйдет — 1.07); Выйдет в 1/2 — 30.00 ;

; Выйдет в финал — 120.00 ;

; Выиграет турнир — 500.00.

Кэфы на «Спартак» в 3-м квалификационном раунде ЛЧ:

Пройдет в следующий раунд — 1.70 (в этом же раунде и вылетит — 2.03);

(в этом же раунде и вылетит — 2.03); Выйдет в групповой этап — 5.00 (не выйдет — 1.13);

(не выйдет — 1.13); Выйдет из группы — 14.00 ;

; Выйдет в 1/4 — 30.00 ;

; Выйдет в 1/2 — 100.00 ;

; Выйдет в финал — 300.00 ;

; Выиграет турнир — 1000.00;

Кэфы на «Локо» в Лиге Европы:

Выйдет из группы — 1.65 (не выйдет — 2.10);

(не выйдет — 2.10); Выйдет в 1/8 — 4.50 (не выйдет — 1.16);

(не выйдет — 1.16); Выйдет в 1/4 — 12.00 ;

; Выйдет в 1/2 — 30.00 ;

; Выйдет в финал — 75.00 ;

; Выиграет турнир — 150.00.

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