Лига чемпионов УЕФА. Жеребьевка 1/8 плей-офф: «ПСЖ» – «МЮ», «Атлетико» – «Бавария»

Месси против Роналду и Нагельсманн против Симеоне: 13 декабря в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка ⅛ финала Лиги чемпионов.

Однако из-за технической ошибки жеребьевку Лиги чемпионов проведут заново. Две команды: «Атлетико» и «Вильярреал» подали протест на результат жеребьевки 1/8 Лиги чемпионов из-з технической ошибки: из-за ислучившегося «МЮ» попал на «ПСЖ».



Андрей Аршавин, который выбирал соперников, достал из корзины «МЮ», однако команды встречались на групповом этапе. После этого достали еще один шар и там выпал французский топ-клуб.

Несмотря на ошибку в процессе жеребьевки, букмекеры оценили шансы команд в матчах и обновили линию на победителя турнира. На данный момент линии на турнир закрыты, но вот какими они были сразу после жеребьевки.

По результатам жеребьевки, пары выглядят следующим образом:

Первые матчи состоятся в феврале, ответные пройдут в марте.

Топ-10 претендентов выглядит следующим образом:

Наименьшие шасны у «Спортинга». Их победу оценили коэффициентом 151.00.

В августе котировки были следующими:

«ПСЖ» – 3.80 ;

; «Манчестер Сити» – 4.50 ;

; «Бавария» – 8.00 ;

; «Челси» – 9.00 ;

; «Ливерпуль» – 10.00 ;

; «Манчестер Юнайтед» – 17.00 ;

; «Барселона» – 18.00 ;

; «Реал» – 18.00.

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