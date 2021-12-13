Лига чемпионов УЕФА. Жеребьевка 1/8 плей-офф: «ПСЖ» – «МЮ», «Атлетико» – «Бавария»
Месси против Роналду и Нагельсманн против Симеоне: 13 декабря в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка ⅛ финала Лиги чемпионов.
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Однако из-за технической ошибки жеребьевку Лиги чемпионов проведут заново. Две команды: «Атлетико» и «Вильярреал» подали протест на результат жеребьевки 1/8 Лиги чемпионов из-з технической ошибки: из-за ислучившегося «МЮ» попал на «ПСЖ».
Андрей Аршавин, который выбирал соперников, достал из корзины «МЮ», однако команды встречались на групповом этапе. После этого достали еще один шар и там выпал французский топ-клуб.
Несмотря на ошибку в процессе жеребьевки, букмекеры оценили шансы команд в матчах и обновили линию на победителя турнира. На данный момент линии на турнир закрыты, но вот какими они были сразу после жеребьевки.
По результатам жеребьевки, пары выглядят следующим образом:
- (4.35) «Бенфика» – «Реал» (1.93);
- (6.17) «Вильярреал» – «Ман Сити» (1.66);
- (4.35) «Атлетико» – «Бавария» (1.93);
- (6.72) «Зальцбург» – «Ливерпуль» (1.45);
- (2.44) «Интер» – «Аякс» (2.91);
- (3.51) «Спортинг» – «Ювентус» (2.16);
- (1.37) «Челси» – «Лилль» (9.26);
- (1.85) «ПСЖ» – «МЮ» (4.10).
Первые матчи состоятся в феврале, ответные пройдут в марте.
Топ-10 претендентов выглядит следующим образом:
- «Манчестер Сити» – 3.75;
- «Бавария» – 5.00;
- «Ливерпуль» – 5.00;
- «ПСЖ» – 10.00;
- «Челси» – 9.00;
- «Реал» – 15.00;
- «Аякс» –17.00.
- «Манчестер Юнайтед» – 18.00;
- «Ювентус» – 22.00.
- «Интер» – 30.00.
Наименьшие шасны у «Спортинга». Их победу оценили коэффициентом 151.00.
В августе котировки были следующими:
- «ПСЖ» – 3.80;
- «Манчестер Сити» – 4.50;
- «Бавария» – 8.00;
- «Челси» – 9.00;
- «Ливерпуль» – 10.00;
- «Манчестер Юнайтед» – 17.00;
- «Барселона» – 18.00;
- «Реал» – 18.00.