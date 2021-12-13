Жеребьевка ЛЕ: «Боруссия» Д – фаворит, но две команды могут им помешать
13 декабря, помимо жеребьевки ЛЧ состоялась также жеребьевка второго по значимости турнира – Лиги Европы. Пары выглядят следующим образом:
- «Севилья» – «Динамо» З;
- «Аталанта» – «Олимпиакос»;
- «Лейпциг» – «Реал Сосьедад»;
- «Барселона» – «Наполи»;
- «Зенит» – «Бетис»;
- «Боруссия» Д – «Рейнджерс»;
- «Шериф» – «Брага»;
- «Порту» – «Лацио».
Первые матчи пройдут 17 февраля, ответные игры состоятся 24 февраля.
Букмекеры открыли линию на победителя. Топ-10 победителей выглядит следующим образом:
- «Боруссия» Д – 6.50;
- «Севилья» – 8.00;
- «Барселона» – 10.00;
- «Аталанта» – 11.00;
- «Вест Хэм» – 13.00;
- «Лейпциг» – 15.00;
- «Лион» – 15.00;
- «Наполи» – 17.00;
- «Байер» – 20.00;
- «Бетис» – 25.00.
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А как считаете вы: кто выиграет ЛЕ в этом сезоне?
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