Betting Insider

Жеребьевка ЛЕ: «Боруссия» Д – фаворит, но две команды могут им помешать

автор Николай Караман

13 декабря, помимо жеребьевки ЛЧ состоялась также жеребьевка второго по значимости турнира  – Лиги Европы. Пары выглядят следующим образом:

  • «Севилья» – «Динамо» З;
  • «Аталанта» – «Олимпиакос»;
  • «Лейпциг» – «Реал Сосьедад»;
  • «Барселона» – «Наполи»;
  • «Зенит» – «Бетис»;
  • «Боруссия» Д – «Рейнджерс»;
  • «Шериф» – «Брага»;
  • «Порту» – «Лацио».

Первые матчи пройдут 17 февраля, ответные игры состоятся 24 февраля.

Букмекеры открыли линию на победителя. Топ-10 победителей выглядит следующим образом:

  • «Боруссия» Д – 6.50;
  • «Севилья» – 8.00;
  • «Барселона» – 10.00;
  • «Аталанта» – 11.00;
  • «Вест Хэм» – 13.00;
  • «Лейпциг» – 15.00;
  • «Лион» – 15.00;
  • «Наполи» – 17.00;
  • «Байер» – 20.00;
  • «Бетис» – 25.00.

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А как считаете вы: кто выиграет ЛЕ в этом сезоне?

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