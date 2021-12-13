Лига чемпионов УЕФА. Жеребьевка 1/8 плей-офф: «ПСЖ» – «Реал», «Атлетико» – «МЮ»
Месси против Бензема и Рангник против Симеоне: 13 декабря в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка ⅛ финала Лиги чемпионов.
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Из-за технической ошибки жеребьевку Лиги чемпионов провели заново. Две команды, «Атлетико» и «Вильярреал», подали протест на результат жеребьевки 1/8 ЛЧ: из-за случившегося «МЮ» попал на «ПСЖ».
Андрей Аршавин, который принимал участие в жеребьевке, достал из корзины «МЮ», однако команды встречались на групповом этапе. После этого достали еще один шар и там выпал французский топ-клуб. В результате второй жеребьевки парижане попали на «Реал», «Ливерпулю» достался «Интер», а «Атлетико» сыграет с «МЮ».
Итоговые пары выглядят следующим образом:
- (6.90) «Зальцбург» – «Бавария» (1.40);
- (7.50) «Спортинг» – «Ман Сити» (1.38);
- (3.60) «Бенфика» – «Аякс» (1.99);
- (1.35) «Челси» – «Лилль» (8.50);
- (2.41) «Атлетико» – «МЮ» (2.95);
- (2.80) «Вильярреал» – «Ювентус» (2.50);
- (3.55) «Интер» – «Ливерпуль» (1.99);
- (1.94) «ПСЖ» – «Реал» (3.60).
Первые матчи состоятся в феврале, ответные пройдут в марте.
Топ-10 претендентов выглядит следующим образом:
- «Манчестер Сити» – 3.75;
- «Бавария» – 4.50;
- «Ливерпуль» – 6.00;
- «Челси» – 8.00;
- «ПСЖ» – 11.00;
- «Реал» – 13.00;
- «Аякс» –15.00.
- «Манчестер Юнайтед» – 17.00;
- «Ювентус» – 25.00.
- «Атлетико» – 34.00.
Наименьшие шансы у «Зальцбурга». Их победу оценили коэффициентом 321.00.