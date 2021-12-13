Лига чемпионов УЕФА. Жеребьевка 1/8 плей-офф: «ПСЖ» – «Реал», «Атлетико» – «МЮ»

Месси против Бензема и Рангник против Симеоне: 13 декабря в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка ⅛ финала Лиги чемпионов.

Из-за технической ошибки жеребьевку Лиги чемпионов провели заново. Две команды, «Атлетико» и «Вильярреал», подали протест на результат жеребьевки 1/8 ЛЧ: из-за случившегося «МЮ» попал на «ПСЖ».

Андрей Аршавин, который принимал участие в жеребьевке, достал из корзины «МЮ», однако команды встречались на групповом этапе. После этого достали еще один шар и там выпал французский топ-клуб. В результате второй жеребьевки парижане попали на «Реал», «Ливерпулю» достался «Интер», а «Атлетико» сыграет с «МЮ».

Итоговые пары выглядят следующим образом:

Первые матчи состоятся в феврале, ответные пройдут в марте.

Топ-10 претендентов выглядит следующим образом:

Наименьшие шансы у «Зальцбурга». Их победу оценили коэффициентом 321.00.

Кто выиграет ЛЧ? Пишите своего фаворита в комментариях.