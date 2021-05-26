Фабрицио Романо: «Зинедин Зидан принял решение покинуть мадридский «Реал»

Известный спортивный журналист Фабрицио Романо в своем твиттере сообщил о том, что Зинедин Зидан покинет мадридский «Реал».

«Зинедин Зидан принял решение покинуть мадридский «Реал», – написал на своей странице журналист Sky Sports и The Guardian.

Французский специалист тренировал мадридский «Реал» с января 2016 года по май 2018 года и с марта 2019 года по настоящее время.

Источник: https://twitter.com/fabrizioro...