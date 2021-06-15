Зидан – фаворит на пост главного тренера сборной Франции. Букмекеры оценили, в какой клуб уйдет француз

В мае этого года Зинедин Зидан по собственной инициативе покинул пост главного тренера «Реала», имея действующий контракт. На его место пришел бывший тренер «Эвертона» Карло Анчелотти.

Зидан недоволен вопросами журналистов о «Реале»

13 июня тренер француз присутствовал на финальном матче плей-офф Сегунды между «Райо Вальекано», за который играет его сын Лука Зидан, и «Жироной» (1:2). Возле стадиона журналисты задали тренеру несколько вопросов об уходе тренера из «Реала», что сильно разозлило Зидана.

«Будете и дальше задавать мне одни и те же глупые вопросы? Твоя работа — позор», — цитирует француза Onze Mondial.





На данный момент Зидан не нашел новый клуб, но букмекеры уже сделали линию на то, куда перейдет французский специалист. БК считают, что Зидан сменит нынешнего тренера сборной Франции Дидье Дешама после Евро-2020. Кэф на это событие – 3.00.

Следом за Францией идут «Тоттенхэм» (4.00) и «ПСЖ» (5.00).

Кэфы на следующую команду Зинедина Зидана:

сборная Франции – 3.00 ;

; «Тоттенхэм» – 4.00 ;

; «ПСЖ» — 5.00 ;

; сборная Италии — 10.00 ;

; «Бавария» — 10.00 ;

; «Ливерпуль» — 15.00 ;

; «Ман Сити» — 20.00.

Как вы считаете, какую команду будет тренировать Зидан? Пишите в комментариях!