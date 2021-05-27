Зидан отказался от 42 млн евро, уходя из «Реала» до истечения контракта

Зинедин Зидан сегодня по собственной инициативе покинул пост главного тренера «Реала», имея действующий контракт.



Он поступил так уже в третий раз за карьеру, потеряв в общей сложности 42 миллиона в «Реале».



Весной 2006 года Зидан объявил, что завершит карьеру игрока, несмотря на то, что у него еще оставался год по контракту, за который он получил бы 6 миллионов евро.



В 2018 году, выиграв в качестве тренера «Реала» третью Лигу чемпионов подряд, француз покинул клуб, отказавшись от 24 млн евро за остаток по двухлетнему контракту.



Теперь он покидает мадридский клуб за год до истечения срока контракта, по которому получил бы еще 12 млн.

Источник: https://www.sports.ru/football...