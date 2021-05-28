Betting Insider

Зидан официально покинул «Реал». Букмекеры оценили, кто станет следующим тренером

автор Сергей Рябкин

На сайте ФК «Реал Мадрид» появилось официальное сообщение об уходе Зинедина Зидана. Тренер покинул клуб.

«Мы уважаем это решение и выражаем признательность за его профессионализм, преданность делу и страсть на протяжении всех этих лет. Он всегда может считать «Реал Мадрид» своим домом», - подчеркивается в прощальном сообщении.

На смену Зинедину рассматривается сразу несколько кандидатур. Одним из главных фаворитов назывался Массимилиано Аллегри. Однако ранее итальянские журналисты сообщили, что он вернется в «Ювентус».

Топ-5 претендентов на главного тренера выглядит следующим образом:

  • Антонио Конте – 1.50;
  • Рауль – 12.00;
  • Гасперини – 16.00;
  • Анчелотти – 18.00;
  • Йоахим Лев – 18.00. 

Назначение на пост бывшего вратаря команды Икера Касильяса котируется кэфом 18.00.

Под руководством Зидана «Реал» дважды становился чемпионом Испании. Также в активе команды два суперкубка, три победы в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

Источник: https://www.realmadrid.com/not...

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