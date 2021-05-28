Зидан официально покинул «Реал». Букмекеры оценили, кто станет следующим тренером
На сайте ФК «Реал Мадрид» появилось официальное сообщение об уходе Зинедина Зидана. Тренер покинул клуб.
«Мы уважаем это решение и выражаем признательность за его профессионализм, преданность делу и страсть на протяжении всех этих лет. Он всегда может считать «Реал Мадрид» своим домом», - подчеркивается в прощальном сообщении.
На смену Зинедину рассматривается сразу несколько кандидатур. Одним из главных фаворитов назывался Массимилиано Аллегри. Однако ранее итальянские журналисты сообщили, что он вернется в «Ювентус».
Топ-5 претендентов на главного тренера выглядит следующим образом:
- Антонио Конте – 1.50;
- Рауль – 12.00;
- Гасперини – 16.00;
- Анчелотти – 18.00;
- Йоахим Лев – 18.00.
Назначение на пост бывшего вратаря команды Икера Касильяса котируется кэфом 18.00.
Под руководством Зидана «Реал» дважды становился чемпионом Испании. Также в активе команды два суперкубка, три победы в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.
Источник: https://www.realmadrid.com/not...