Зидан официально покинул «Реал». Букмекеры оценили, кто станет следующим тренером

На сайте ФК «Реал Мадрид» появилось официальное сообщение об уходе Зинедина Зидана. Тренер покинул клуб.

«Мы уважаем это решение и выражаем признательность за его профессионализм, преданность делу и страсть на протяжении всех этих лет. Он всегда может считать «Реал Мадрид» своим домом», - подчеркивается в прощальном сообщении.

На смену Зинедину рассматривается сразу несколько кандидатур. Одним из главных фаворитов назывался Массимилиано Аллегри. Однако ранее итальянские журналисты сообщили, что он вернется в «Ювентус».

Топ-5 претендентов на главного тренера выглядит следующим образом:

Антонио Конте – 1.50 ;

; Рауль – 1 2.00 ;

; Гасперини – 16.00 ;

; Анчелотти – 18.00 ;

; Йоахим Лев – 18.00.

Назначение на пост бывшего вратаря команды Икера Касильяса котируется кэфом 18.00.

Под руководством Зидана «Реал» дважды становился чемпионом Испании. Также в активе команды два суперкубка, три победы в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

Источник: https://www.realmadrid.com/not...

