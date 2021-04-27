УЕФА открыло дело на Златана из-за его связи с букмекерами. Игроку грозит дисквалификация на 3 года

УЕФА начало расследование по делу о связи Златана Ибрагимовича с букмекерской конторой. На дело уже назначен инспектор по этике и дисциплине. Нападающий «Милана» и сборной Швеции может быть отстранен от футбола на длительный срок.

Что нарушил Златан?

Начиная с 2018 года, форвард имеет долю 10 процентов в букмекерской конторе Bethard. Также он владеет правами на компанию через фирму Unknown AB.

Согласно закону, футболистам запрещено участвовать в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА, если у них есть интересы в БК.

Однако Ибрагимович пренебрег данным правилом, играя за «Милан» в Лиге Европы, а затем за сборную Швеции в отборочных матчах ЧМ-2022.

В букмекерской конторе Bethard подтвердили эту информацию, заявив, что у Златана до сих пор есть доля в компании.

Что ему грозит?

За нарушение данного пункта регламента футболисту могут наложить штраф до 100 тысяч евро, а также отстранить от любой футбольной деятельности на срок до 3 лет.

Букмекерская компания Bethard предлагала ставки на матчи сборной Швеции, в которых Ибрагимович принимал участие: против Грузии и Косово. Помимо этого, в БК можно было ставить на матчи чемпионата Италии.

Как думаете, накажут Златана или нет? Напишите свое мнение в комментариях!