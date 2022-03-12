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ЗМ-2022: Месси больше не в топ-3, Салах и Левандовски лидируют

автор Данила Карзанов

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12 марта организаторы премии «Золотого мяча» рассказали, что правила вручения будут изменены: награда гарантирует, что ЗМ теперь получит лучший игрок сезона, также будут учитываться индивидуальные показатели претендентов.

После вылета «ПСЖ» в 1/8 ЛЧ от «Реала» (1:3) кэфы на награду также изменились. Шансы Месси на победу теперь оцениваются с кэфом 8.50 (в январе на Лео давали 7.00), а на выигрыш Мбаппе коэффициент снизился (с 9.00 до 7.00).

Однако главными фаворитами ЗМ-2022 считаются Мохаммед Салах и Роберт Левандовски — кэфы на их победу равны 5.00.

Топ-10 кандидатов на «Золотой мяч-2022»:

  • Мохаммед Салах – 5.00;
  • Роберт Левандовски – 5.00;
  • Килиан Мбаппе – 7.00;
  • Лионель Месси – 8.50;
  • Кевин де Брюйне – 13.00;
  • Криштиану Роналду – 15.00;
  • Эрлинг Холанд – 17.00;
  • Карим Бензема – 17.00;
  • Неймар – 26.00
  • Жоржиньо – 34.00.                     

Стало известно, что церемония вручения ЗМ пройдет в октябре 2022 года.  

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Кто заберет «Золотой мяч» в этом году: Левандовски или Салах? Пишите в комментариях!

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