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Лента прогнозов
день назад
Василий Уткин
|
ROI -5.73
2.12
•
Тотал больше 3.5
•
Барселона — Валенсия
|
Испания. Примера
Я абсолютно уверен, что в такой игре не может быть низа. «Валенсия», которой нечего терять, кроме своего престижа, которая не рискует потерять место в Лиге чемпионов на будущий год. «Барса», нуждающаяся в моральной реабилитации, злая после поражения. Это именно те стихии, лед и пламя, вода и камень, которые настолько противны и различны между собой, что в этом матче обязательно будет тотал больше. Причем не от 2,5, а от 3,5 голов.
17
12
Повторить за 2.4
23 часа назад
ЖЕЛЕЗОБЕТОН
|
ROI 5.15
2.71
•
Победит Тоттенхэм
•
Тоттенхэм — Манчестер Сити
|
Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» выиграл в Премьер-лиге шесть последних матчей подряд. «Тоттенхэм» побеждал дома в четырех последних матчах, не пропустив ни гола. «Тоттенхэм» обыгрывал «горожан» дома в двух последних очных встречах.
14
14
Повторить за 2.71
10 часов назад
Safon Safon
|
ROI 1.34
1.615
•
Победит Краснодар
•
Краснодар — Арсенал Тула
|
Россия. Премьер-лига
!У Краснодара появляется отличная возможность обойти в турнирной таблице ЦСКА и занять третью, рекордную для клуба строчку. ЦСКА, проиграв в прошлом туре Динамо, любезно Краснодару такую возможность предоставило. У Краснодара после зимней паузы наблюдался явный кризис. Но руководство, в лице Юрия Галицкого, пошло на радикальные меры, отправив в отставку тренера, Шалимова. Это принесло свои плоды и в следующей игре команда набрала очки в Питере, в матче против Зенита. Арсенал, в свою очередь, покрайней мере, по результатам выглядит не хуже Краснодара, но для них выезд в Краснодар, являеться довольно сложным. За все 3 выездные игры, которые были между этими соперниками, Арсеналу не то что очки заработать, даже забить ни разу не удалось. Учитывая всё выше сказаное, склоняюсь к ставке на победу хозяев.
2
0
Повторить за 1.7
час назад
Трибуна Sports.ru
|
ROI -9.84
1.99
•
Тотал больше 3.5
•
Ливерпуль — Борнмут
|
Англия. Премьер-лига
Команда Клоппа в отличном настроении, только что она пробилась в полуфинал Лиги чемпионов, до которого достаточно времени, так что нет смысла экономить силы. “Ливерпуль” в домашних матчах практически всегда играет на “тотал больше”, в первом круге команда разгромила соперника 4:0 в гостях, вряд ли дома “Борнмуту” стоит ждать пощады. В то же время сам “Борнмут” забивает уже в 10 матчах подряд, так что сможет поддержать “красных” в голевых начинаниях.
5
4
Повторить за 1.99
26 минут назад
Казанский
|
ROI -7.36
1.7
•
Тотал больше 2.5
•
Тоттенхэм — Манчестер Сити
|
Англия. Премьер-лига
Ну, все мы видели, что с «Сити» произошло. Команда проиграла в 3 встречах кряду и может повторить провал 2006 года (когда четыре поражения подряд потерпела). Конечно, невероятный поворот в этом сезоне для команды Гвардиолы. «Тоттенхэм» выглядит куда слаженнее. «Шпоры» много забивают – 23 мяча в последних 8 домашних встречах. Также стоит обратить внимание, что «Манчестер Сити» только однажды в этом сезоне на выезде не забил. Думаю, что в этот раз такого не повторится. Ожидаю здесь достаточного количества мячей.
6
1
Повторить за 1.7
день назад
Стогниенко
|
ROI -2.74
1.44
•
Барселона фора (-1)
•
Барселона — Валенсия
|
Испания. Примера
Уверен, что «Барселона» выиграет. Посмотрим, насколько «Барса» способна, получив такой удар в зубы, встать и продолжать бой как ни в чем не бывало. Я бы на эту тему подумал.
11
7
Повторить за 1.22
9 часов назад
Rustamprognoz
|
ROI 0
1.88
•
Победит Вашаш или ничья
•
Уйпешт — Вашаш
|
Венгрия. Высшая лига
Добрый день, дорогие друзья. Я ставлю только на чемпионат Венгрии. Сегодня я решил поставить на матч Уйпешт - Вашаш и именно на аутсайдера. Обе команды показывают очень низкий уровень игры. Несмотря на то, что Будапешт Вашаш расположился на 10 строчке, а Уйпешт на 6 и разница в очках у них существенная, мое чутьё подсказывает мне, что сегодня гости не проиграют хозяевам, а может даже и вырвут у них победу.
4
2
Повторить за 1.67
9 часов назад
Doktor
|
ROI 0
1.51
•
Зенит фора (-1)
•
Зенит — Анжи
|
Россия. Премьер-лига
Здравствуйте дорогие любители ставок.Хочу вам предложить ставку на матч зенит против анжи .Тут все просто если не победить анжи с разницей хотя бы в 1или 2 мяча то смело можно заканчивать компанию под названием тренер Манчини!Зенит должен показать что еще может бороться за медали и побеждать такие команды как анжи или ска должны просто на классе по этому и предлагаю вам взять зенит с форой -1
2
0
Повторить за 1.21
22 минуты назад
Владислав Деревягин
|
ROI 8.15
3.15
•
Победит Боруссия Менхенгладбах или ничья
•
Бавария — Боруссия М
|
Германия. Бундеслига
В чемпионате у Баварии все решено и теперь все силы мюнхенцам нужно кидать на кубок и особенно на Лигу Чемпионов, именно поэтому Мёнхенгладбах может этим воспользоваться и взять очки, тем более в последний раз когда они встречались, Боруссия одержала победу 2:1
1
0
Повторить за 3.15
3 часа назад
Andrii Kalaida
|
ROI 1.1
1.48
•
Победит Кардифф Сити или ничья
•
Норвич — Кардифф
|
Англия. Чемпионшип
Норвич занял комфортное место в середине таблицы, а Кардифф в свою очередь с разницей мячей +27 за последние две игры не забил ни одного мяча и к тому же занимает 3 место и до 2 места всего 1 очко, думаю Кардифф сможет забить а значить и не проиграет. Уверенная ставка х2. Всем удачи)
2
0
Повторить за 1.48
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Топ 10 ставочников
Имя
ROI, %
sergeiryazanov8
Приз 50$
164.33
Gev Danielyan
Приз 30$
126.25
Максим Конотоп
Приз 15$
105.69
Назим Мамаджанов
101.65
Alexandr Tomas
92.17
Ислам Нишанов
79.97
Asensio
79.46
Renolt Davinq
78.87
ROST
78.44
Рома Астапенко
76.08
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