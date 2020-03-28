У Кевина Дюрэнта диагностирован коронавирус. Букмекеры спрогнозировали его возвращение к плей-офф НБА

Сезон в НБА приостановлен, но интрига все еще жива. Даже если руководство лиги решит возобновить чемпионат, доиграть регулярку и провести плей-офф, то вопросов о возможном чемпионе становится еще больше. Еще не так давно к командам-контендерам относили «Лейкерс», «Клипперс», «Милуоки» и «Хьюстон». Теперь в их компанию могут добавиться и ребята из «Бруклин Нетс».

Если «Нетс» попадут в плей-офф, с ними может сыграть Кевин Дюрэнт. По крайней мере букмекеры оценили шансы КейДи вернуться к матчам на вылет кэфом 1.85. На обратное событие значение коэффициента такое же. Но в случае, если НБА решит досрочно завершить сезон, ставка будет рассчитана как возврат.

18 марта у Дюрэнта был диагностирован коронавирус. Через несколько дней его друг Куинн Кук («Лейкерс») рассказал о состоянии игрока:

«У него все хорошо. Все хорошо. Он в хорошем настроении. У него отличное настроение, он остается самим собой. Кевин никуда не торопится, расслаблен, движется в собственном ритме».

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