«Джордан брал подбор и игнорировал нас, пасуя парню позади». Стив Керр рассказал, как Майкл переживал из-за ставок

Бывший экс-партнер Джордана по «Чикаго Буллз» и главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр рассказал, как в 1997-м выиграл у Майкла пари.

Тогда в первом матче финала четырех NCAA встречались «Северная Каролина» и «Аризона», университетские команды Джордана и Керра соответственно. Игроки заключили пари на 20 долларов, сделав ставки. «Аризона» победила 66:58, и после этого Керр с другим партнером по «Чикаго» Джадом Бюхлером шутили над Джорданом.

«Майкл скомкал 20-долларовую купюру и кинул ее в меня, когда я заходил в раздевалку перед очередным матчем. В тот вечер каждый раз, когда Майкл брал подбор, он игнорировал нас с Джадом и пасовал парню позади. Это был нелегкий, но хороший вечер», – рассказал Керр в интервью в Pac-12 Network.

Стив Керр и Майкл Джордан вместе выступали за «Чикаго Буллз» в период с 1995 по 1998 год. За это время они выиграли три чемпионских титула НБА, а Джордан трижды становился самым результативными игроком сезона.

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