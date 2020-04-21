Леброн может стать самым результативным игроком в истории НБА. Букмекеры оценили его шансы обогнать Карима Абдула-Джаббара

Сезон НБА пока на карантине, но букмекеры продолжают принимать долгосрочные ставки на заокеанский баскетбол. Много лет фанаты, капперы и эксперты с телевидения спорят, сможет ли Леброн обойти Карима Абдула-Джаббара по очкам за карьеру и стать самым результативным игроком в истории регулярного чемпионата.

БК открыли линию: успех Леброна, кэф – 1.20, на противоположное событие можно поставить за 4.00.

Чтобы обойти Карима, Джеймсу нужно набрать еще 4295 очков. Если Леброн продолжит набирать в среднем по 25 очков за игру, то на преодоление рекорда ему понадобится 172 матча.

Напомним, что 30 декабря 2019 года Леброну исполнилось 35 лет. Он проводит свой 17 сезон в лиге (27,1 очков в среднем). Карим Абдул-Джаббар принял участие в 20 сезонах, имея на своем счету 24,6 очков в среднем за игру.

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