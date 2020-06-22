«Лейкерс» опережают «Бакс», а «Рокетс» берут лидерство в тир-2. Как изменились коэффициенты на чемпиона НБА за время пандемии

Большой баскетбол возвращается на телеэкраны. В то время, как Евролига решила не доигрывать сезон, руководство НБА объявило о возобновлении регулярного чемпионата. 31 июля 22 команды соберутся в Орландо и выяснят, кто чего стоит. Кому-то придется бороться за более высокий посев, а кто-то будет пытаться запрыгнуть в последний вагон плей-офф. В любом случае, мы дико рады возвращению лучшей баскетбольной лиги и, конечно же, возможности ставить на нее. Из этого материала вы узнаете, как изменились котировки на фаворитов этого сезона, и что этому предшествовало.

В каком формате возобновится турнир?

Все предельно просто: в завершении сезона примут участие 22 команды. Допущены к турниру были 16 клубов, попавших в зону плей-офф, а также 6 коллективов, которые отстают от этой зоны не более, чем на 6 побед. Все игры будут проведены в городе Орландо, штат Флорида, предположительно на трех разных площадках. Концовка регулярного чемпионата продлится 16 дней. В среднем за один день в Орландо будет проходить по 5-6 игр.

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Ни для кого не секрет, что многие игроки не хотят возвращаться на паркет. Их можно мысленно поделить на 2 группы:

игроки, которые боятся коронавируса;

игроки, считающие неправильным играть в баскетбол на фоне массовых протестов в США.

Также не будем забывать, что в лиге есть возрастные тренеры, которые попадают в зону риска. Как быть в такой ситуации? Комиссионер НБА Адам Сильвер ответил на все злободневные вопросы.





Первое, каждый игрок, который считает нужным не играть, может не играть. Вне зависимости от причины. Второе, со слов Рика Карлайла, главного тренера «Далласа», Сильвер ясно дал понять, что лига не будет препятствовать появлению возрастных тренеров на скамейке. Все участники возобновления сезона, от игроков до обслуживающего персонала, будут ежедневно проходить тест на COVID-19, так что риск заразиться будет сведен к минимуму. И даже если кто-то подцепит вирус, НБА не собирается останавливать сезон. Таковы вводные данные на сегодняшний день.

Фавориты вчера и сегодня

Не нужно лишних слов, друзья. Мы можем, сколько угодно про себя считать, что «Хьюстон Рокетс» станут чемпионами (нет), но лучше обратиться за такими данными к букмекерам. Вот как оценивали они шансы команд на чемпионство до паузы в чемпионате и сейчас:

Данные от 27 февраля:

«Милуоки Бакс» – 3.25;

«Лос-Анджелес Лейкерс» – 3.75;

«Лос-Анджелес Клипперс» – 4.5;

«Бостон Селтикс» – 11.0;

«Хьюстон Рокетс» – 13.0;

«Торонто Рэпторс» – 17.0;

«Денвер Наггетс» – 21.0.

Данные от 16 июня

«Лос-Анджелес Лейкерс» – 3.25;

«Милуоки Бакс» – 3.50;

«Лос-Анджелес Клипперс» – 4.25;

«Хьюстон Рокетс» – 15.0;

«Бостон Селтикс» – 19.0;

«Торонто Рэпторс» – 19.0;

«Денвер Наггетс» – 19.0.

Как мы видим, кэфы претерпели некоторые изменения. Что же повлияло на линию в период, когда матчей не было от слова совсем? Давайте разбираться.

Яннис мало тренировался, а Леброн может построить своих

Прямо перед началом пандемии у лидера «Милуоки Бакс» Яннис Адетокумбо родился сын. Грик Фрику очень повезло, что буквально через месяц сезон в НБА был приостановлен. Если судить по трансляциям Янниса в Инстаграме, от своего чада он не отходил ни на шаг. Более того, во время одного из прямых эфиров он заявил, что немного пополнел за карантин и не так много времени уделяет тренировкам. Яннис может быть и стал суперпапой, но титулы за это на дают. Букмекеры немного засомневались в Адетокумбо и повысили кэф на чемпионство «Бакс».





Сейчас на первом месте идут «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Значение коэффициента на их их победу упало до 3.25. Связано это, скорее всего, именно с Джеймсом. А точнее с его лидерскими качествами. Королю не составит труда приструнить своих парней, если они, к примеру, начнут нарушать режим во время закрытого турнира. Текущий период в карьере Леброна решающий. Все еще под вопросом стоит рекорд Карима Абдула-Джаббара по набранным очкам (Леброну осталось набрать 4295 балла) и, конечно же, чемпионские титулы. Майкл Джордан будет ликовать, если Брон так и останется с тремя перстнями. У Джеймса сейчас каждый год на счету, так что если раньше он был просто требовательным к своим партнерам, то теперь одноклубники вполне могут ожидать от него периодические приступы ярости.

Харден подсушился. «Хьюстон» становится лучшим среди середняков

Вероятно, вы видели, как похорошел Джеймс Харден на карантине. Многие думали, что во время паузы главный любитель стрипклубов и вкусной еды запустит себя до неприемлемых для баскетболиста размеров, но нет. Джеймс взял себя в руки и в период пандемии очень здорово поработал над своим телом. Сейчас он выглядит не хуже Рэя Аллена в прайме. Нам будет очень интересно посмотреть на более мобильную версию Хардена.





Возможно, именно спортивная форма лидера «Хьюстон Рокетс» повлияла на решение букмекеров сделать техасцев четвертыми в списке фаворитов на чемпионство. Но есть еще одна очень важная деталь. Не так давно центровой «Селтикс» Энес Кантер сказал, что сразу несколько звезд одной из команд восточной конференции откажутся продолжать сезон. Естественно, узнал он это от друга из другой организации, но многие фанаты и эксперты сочли, что Энес говорил о звездах «Селтикс». Что ж, кто знает, что имел в виду турецкий большой, но коэффициент на «Бостон» упал сразу на 8 пунктов. Сейчас «кельты» идут наравне с «Денвером» и «Торонто».

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