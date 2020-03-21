Коронавирус изменил календарь НБА. Букмекеры спрогнозировали, когда закончится плей-офф

Возобновить игры с болельщиками на трибунах, но только тогда, когда это будет безопасно; Продолжить чемпионат без зрителей; Создать мини-турниры и благотворительные игры с участием игроков разных команд, которые пройдут тесты на коронавирус.

По последним сообщениям в СМИ, у руководители НБА рассматривают три варианта, относительно будущего турнира:

Когда будет принято окончательное решение о будущем НБА – пока не известно. Однако в букмекерских конторах уже можно сделать ставку на то, в какие сроки завершится плей-офф текущего сезона.

Финальная серия закончится к 1 сентября 2020 года: Да – 3.52, Нет – 1.30.

Напомним, что текущий розыгрыш регулярного чемипионата НБА остановили 11 марта из-за Руди Гобера, игрока «Юта Джаз», у которого диагностировали коронавирус.

Когда возобновят НБА и как закончится сезон? Пишите в комментариях

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