Сегодня суббота, а это значит, что в европейских чемпионатах пройдет много матчей. Мы выбрали главные события дня и собрали к ним статистические тренды.

⏰ 17:15

Ставка: ИТБ2 (1,5) за 1.68

«Атлетико» забивал минимум два гола в 6-ти из 7-ми последних матчей против «Эльче».

⏰ 18:00

Ставка: ИТБ1 (2,5) 2.30

«ПСЖ» забивал по три гола в каждом из трех последних матчей в Лиге 1.

⏰ 19:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.95

Ставка заходила в 4-х последних матчах «Интера».

⏰ 19:30

Ставка: ИТМ2 (0,5) за 1.90

«Фулхэм» не смог забить в ворота «Челси» в 5-ти из 7-ми последних очных встреч. «Челси» сохранил свои ворота сухими в 6-ти из 7-ми последних домашних матчей в АПЛ.

⏰ 22:00

Ставка: П1 за 1.42

«Реал» выиграл все 11 последних домашних матчей против «Осасуны».

Средний кэф – 2.05!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!