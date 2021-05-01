5 трендов на субботу: «верх» «ПСЖ» и домашняя серия «Реала» против «Осасуны». Средний кэф – 2.05!
Сегодня суббота, а это значит, что в европейских чемпионатах пройдет много матчей. Мы выбрали главные события дня и собрали к ним статистические тренды.
«Эльче» — «Атлетико»
⏰ 17:15
Ставка: ИТБ2 (1,5) за 1.68
- «Атлетико» забивал минимум два гола в 6-ти из 7-ми последних матчей против «Эльче».
«ПСЖ» — «Ланс»
⏰ 18:00
Ставка: ИТБ1 (2,5) 2.30
- «ПСЖ» забивал по три гола в каждом из трех последних матчей в Лиге 1.
«Кротоне» — «Интер»
⏰ 19:00
Ставка: ТМ (2,5) за 2.95
- Ставка заходила в 4-х последних матчах «Интера».
«Челси» — «Фулхэм»
⏰ 19:30
Ставка: ИТМ2 (0,5) за 1.90
- «Фулхэм» не смог забить в ворота «Челси» в 5-ти из 7-ми последних очных встреч. «Челси» сохранил свои ворота сухими в 6-ти из 7-ми последних домашних матчей в АПЛ.
«Реал» — «Осасуна»
⏰ 22:00
Ставка: П1 за 1.42
- «Реал» выиграл все 11 последних домашних матчей против «Осасуны».
Средний кэф – 2.05!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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