Betting Insider

5 трендов на субботу: «верх» «ПСЖ» и домашняя серия «Реала» против «Осасуны». Средний кэф – 2.05!

автор Юрий Еремичев

Сегодня суббота, а это значит, что в европейских чемпионатах пройдет много матчей. Мы выбрали главные события дня и собрали к ним статистические тренды.

«Эльче» — «Атлетико»

⏰ 17:15

Ставка: ИТБ2 (1,5) за 1.68

  • «Атлетико» забивал минимум два гола в 6-ти из 7-ми последних матчей против «Эльче».

«ПСЖ» — «Ланс»

⏰ 18:00

Ставка: ИТБ1 (2,5) 2.30

  • «ПСЖ» забивал по три гола в каждом из трех последних матчей в Лиге 1

«Кротоне» — «Интер»

⏰ 19:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.95

  • Ставка заходила в 4-х последних матчах «Интера».

«Челси» — «Фулхэм»

19:30

Ставка: ИТМ2 (0,5) за 1.90

  • «Фулхэм» не смог забить в ворота «Челси» в 5-ти из 7-ми последних очных встреч. «Челси» сохранил свои ворота сухими в 6-ти из 7-ми последних домашних матчей в АПЛ.

«Реал» — «Осасуна»

22:00

Ставка: П1 за 1.42

  • «Реал» выиграл все 11 последних домашних матчей против «Осасуны».

Средний кэф – 2.05!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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