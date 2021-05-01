🔥 Ждал выходных? Угадай исход 5 матчей уикенда и выигрывай 1 000 000 рублей!

5️⃣ прогнозов + игра Х5 = 1 000 000 рублей! Участие бесплатно 😍

Уже сегодня стартуют главные матчи этих выходных! Выбрали, на какую игру будете ставить?

Winline добавил главные события уикенда в игру X5: чтобы выиграть 1 000 000 рублей нужно поставить на 5 матчей. Участие бесплатно, но поторопитесь, ведь первый матч начинается уже сегодня в 16:30!

1 мая

(16:30) ЦСКА – «Уфа»: ИТБ1 (1,5) за 1.87. ЦСКА забивал минимум два гола в 8-ми из 9-ти последних матчей РПЛ.

(19:00) «Краснодар» – «Сочи»: ТБ (2,5) за 1.75. Эта ставка заходила в 6-ти из 7-ми последних домашних игр «Краснодара».

2 мая

(19:00) «Удинезе» – «Ювентус»: ТМ (2,5) за 2.26. У «Удинезе» эта ставка заходила в 8-ми подряд домашних матчах.

(22:00) «Валенсия» – «Барселона»: 1 тайм/матч – П2/П2 за 1.80. «Барселона» выигрывала в обоих таймах 9-ти из 11 последних выездных матчей в Ла Лиге.

(22:00) «Монако» – «Лион»: ИТМ2 (0,5) за 3.96. «Монако» сохранил свои ворота сухими в 6-ти последних играх Лиги 1.

Важно: игра X5 доступна только в приложении Winline .

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Для того, чтобы принять участие игре X5 нужно иметь купон – он начисляется новым клиентам при регистрации, а также за достижение нового уровня в Бонус-Клубе.