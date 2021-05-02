Очередное чемпионство для «Зенита»? Ставим на экспресс из трех матчей воскресенья с коэффициентом 4.72.

2 мая 2021 19:00

П1 – 1.56

Три года назад «Локомотив» выиграл чемпионский титул в матче с «Зенитом». Настало время поменяться ролями. Уже сегодня питерцы могут оформить чемпионство в РПЛ. Нужно просто обыграть «Локо». И где, как ни на родной арене?

У «Зенита» лишь одна ничья в последних 6 матчах, все остальное – победы. Да, «железнодорожники» пока еще ни разу не оступались весной, но думаю, что сегодня этот день настал.

2 мая 2021 18:30

Х2 – 1.47

Какая мотивация у «Манчестер Юнайтед»? Просто глобально не провалиться. Титул в АПЛ «манкунианцы» себе не обеспечили, но из топ-4 они уже не вылетят. Гораздо важнее для них сейчас – сосредоточиться на Лиге Европы.

Другое дело – «Ливерпуль». Команда Юргена Клоппа имеет все шансы пролететь мимо четверки лучших, и сейчас ей кровь из носу нужно набирать по 3 очка в каждом матче. Не знаю, как на счет трех, но на одно очко «мерсисайдцы» рассчитывать могут. Мой прогноз – «Ливерпуль» не проиграет.

2 мая 2021 22:00

Ф1 (+1,5) – 2.06

«Барселона» на неделе упустила возможность возглавить турнирную таблицу Ла Лиги. Нужно было просто обыграть «Гранаду» на своем поле, но каталонцы проиграли тот матч со счетом 1:2.

«Валенсия» – не самый сильный соперник, но в первом круге команда Хави Грасии уже очки у «Барселоны» отнимала. Думаю, что каталонцы еще не пришли в себя после поражения в прошлом туре. Предлагаю сделать ставку на фору хозяев поля (+1,5).

Итоговый экспресс на игры РПЛ, Ла Лиги и АПЛ

«Зенит» – «Локомотив»: П1 с коэффициентом 1.56;

«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»: Х2 с коэффициентом 1.47;

«Валенсия» – «Барселона»: Ф1 (+1,5) с коэффициентом 2.06.

Статистика экспрессов Александра Москвина

Всего поставлено: 14.

Сыграли: 3.

Проиграли: 11.

Средний кэф: 4.32.

Последние 5 экспрессов: 6.95, (-), 6.18 (-), 3.45 (-), 4.59 (-), 3.38 (-), 4.42 (-).

Источник главного изображения: РПЛ

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