Сегодня могут стать известны имена чемпионов Англии и России. Мы выбрали главные события дня и собрали к ним тренды.

Кэфы от 2.04 до 4.91!

⏰ 18:30

Ставка: Фора 1 (0) за 2.04

«Ливерпуль» не выигрывал на выезде у «МЮ» с 2014 года.

⏰ 19:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.30

В последних 8-ми домашних матчах «Удинезе» заходил ТМ (2,5).

⏰ 19:00

Ставка: Обе забьют (нет) за 2.12

«Зенит» не пропускает в трех домашних матчах кряду.

⏰ 22:00

Ставка: ТМ (2,5) за 3.06

7 из 8-ми последних домашних матчей «Валенсии» против «Барселоны» заканчивались проходом ставки ТМ (2,5).

⏰ 22:00

Ставка: П1 + Обе забьют (нет) за 4.91

У «Монако» эта ставка заходит в 6 матчах Лиги 1 подряд.

Средний кэф – 2.89!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!