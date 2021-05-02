5 трендов на сегодня: фора «МЮ» + сухая победа «Монако». Кэфы от 2.04 до 4.91!
Сегодня могут стать известны имена чемпионов Англии и России. Мы выбрали главные события дня и собрали к ним тренды.
Кэфы от 2.04 до 4.91!
«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»
⏰ 18:30
Ставка: Фора 1 (0) за 2.04
- «Ливерпуль» не выигрывал на выезде у «МЮ» с 2014 года.
«Удинезе» — «Ювентус»
⏰ 19:00
Ставка: ТМ (2,5) за 2.30
- В последних 8-ми домашних матчах «Удинезе» заходил ТМ (2,5).
«Зенит» — «Локомотив»
⏰ 19:00
Ставка: Обе забьют (нет) за 2.12
- «Зенит» не пропускает в трех домашних матчах кряду.
«Валенсия» — «Барселона»
⏰ 22:00
Ставка: ТМ (2,5) за 3.06
- 7 из 8-ми последних домашних матчей «Валенсии» против «Барселоны» заканчивались проходом ставки ТМ (2,5).
«Монако» — «Лион»
⏰ 22:00
Ставка: П1 + Обе забьют (нет) за 4.91
- У «Монако» эта ставка заходит в 6 матчах Лиги 1 подряд.
Средний кэф – 2.89!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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