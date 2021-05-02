Betting Insider

5 трендов на сегодня: фора «МЮ» + сухая победа «Монако». Кэфы от 2.04 до 4.91!

автор Михаил Даньшин

Сегодня могут стать известны имена чемпионов Англии и России. Мы выбрали главные события дня и собрали к ним тренды.

Кэфы от 2.04 до 4.91!

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

⏰ 18:30

Ставка: Фора 1 (0) за 2.04

  • «Ливерпуль» не выигрывал на выезде у «МЮ» с 2014 года.

«Удинезе» — «Ювентус»

⏰ 19:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.30

  • В последних 8-ми домашних матчах «Удинезе» заходил ТМ (2,5).

«Зенит» — «Локомотив»

⏰ 19:00

Ставка: Обе забьют (нет) за 2.12

  • «Зенит» не пропускает в трех домашних матчах кряду. 

«Валенсия» — «Барселона»

22:00

Ставка: ТМ (2,5) за 3.06

  • 7 из 8-ми последних домашних матчей «Валенсии» против «Барселоны» заканчивались проходом ставки ТМ (2,5).

«Монако» — «Лион»

22:00

Ставка: П1 + Обе забьют (нет) за 4.91

  • У «Монако» эта ставка заходит в 6 матчах Лиги 1 подряд.

Средний кэф – 2.89!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Wasso
70.6% WR2.66% ROI
Я считаю, что с Монако - это мёртвое дело... да и в матче Зенита, кажется обе забьют!)
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