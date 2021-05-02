3 мая 2021 16:30

«Арсенал» в РПЛ идет на 13 месте с 23 очками. На два балла больше, чем у «Ротора» и «Уфы», которые идут на 14 и 15 позиции соответственно. 13 и 14 место по итогам чемпионата будут играть стыковые матчи с 3-м и 4-м местом ФНЛ за право играть в РПЛ в следующем сезоне.

В последнем туре Чемпионата России «Арсенал» проиграл «Ростову» (0:1).

В предстоящем матче тульской команде не смогут помочь Бурлак и Луценко.

«Спартак» в РПЛ идет на третьей строчке с 50 очками. От «Локо», идущего вторым, отставание 2 очка. Отрыв от ближайших преследователей («Рубина» и «Сочи») одно очко.

В последнем 27 туре РПЛ «Спартак» нанес поражение ЦСКА (1:0).

В предстоящем матче «Спартаку» не сможет помочь травмированный защитник – Маслов.

В очных играх команд, из последних четырех встреч:

2 выиграл «Спартак»;

2 «Арсенал».

В этих четырех очных противостояниях лишь один раз было забито больше трех мячей.

Прогноз: Противостояния «Спартака» с «Арсеналом» были всегда упорные, да и сейчас у обеих команд есть своя турнирная мотивация: у одних зацепиться за еврокубки, у других остаться в РПЛ. За 4 последние очные игры забивалось только в одном матче больше трех голов. Поэтому сделаю свой прогноз на ТМ (3,5).

3 мая 2021 22:00





«Севилья» в Ла Лиге идет на 4-м месте с 70 очками в активе. Севильская команда в гонке за золотые медали в Чемпионате Испании. Отставание по очкам от ТОП-3 следующее:

От «Барсы» 1;

От «Реала» 4;

От «Атлетико» 6.

Пять побед подряд у «Севильи» в Ла Лиге. В последнем матче испанского чемпионата была обыграна «Гранада» (2:1).

В пятерке лучших бомбардиров Примеры у Севильи фигурирует Эн-Несири, у которого в активе 17 мячей.

В предстоящем матче севильцам не сможет помочь Валик, который травмировал палец.

«Атлетик» в Ла Лиге идет на 10-й строчке с 42 очками в активе. Команда из Бильбао от зоны вылета себя обезопасила, но имеет мало шансов на попадание в еврокубки. До седьмой строчки — 7 очков при пяти оставшихся играх чемпионата.

В пяти последних играх «Атлетика» в Примере:

4 ничьи;

1 победа

В последнем матче испанского чемпионата «Атлетик» сыграл вничью с «Вальядолидом» (2:2).

В предстоящей игре «Атлетику» не смогут помочь: Берчиче, Капа, Ноласкоайн, Муниаин, Саррага.

В очных играх команд из пяти последних игр:

2 выиграла «Севилья»;

2 выиграл «Атлетик»

1 ничья.

В четырех из пяти игр было минимум 2 гола.

Прогноз: «Севилья» в этом сезоне борется за самые высокие места, в том числе и за чемпионство. Идет заключительный отрезок чемпионата и победа в каждом матче сейчас крайне важна для них, чтобы не отвалиться от гонки за трофей. «Атлетик» же тоже не промах – крепкий середняк Ла Лиги. Возьму в этом матче ставку на то, что будет забито 2 мяча и более, исходя из очных игр команд и результатов последнего тура.

3 мая 2021 22:15

«Бернли» в АПЛ идет на 16 месте. 9 очков от зоны вылета и уже без шансов зацепиться за еврокубки.



В последней игре Чемпионата Англии был крупно обыгран в гостях «Вулверхэмптон» (4:0), хет-триком отметился Вуд.

В составе «Бернли» в этом сезоне АПЛ больше всех отличился Вуд, в его активе 10 мячей.

В предстоящем матче «Бернли» не смогут помочь: Брэйди и Лонг.

«Вест Хэм» на пятом месте в АПЛ. От четвертого «Челси» отставание в 6 очков, при игре в запасе. Ниже в таблице 3 преследователя: «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Эвертон» в промежутке трех очков.

В последней игре АПЛ «Вест Хэм» проиграл «Челси» (0:1).

В предстоящем матче «Вест Хэму» не смогут помочь: Райс и Антонио.

В последних четырех очных играх:

3 выиграл «Бернли»;

1 «Вест Хэм».

Ни в одной из этих очных встреч не забивалось более трех мячей.

Прогноз: Последние две очные игры «Бернли» и «Вест Хэма» заканчивались одним забитым голом в матче. Поэтому возьму ставку на событие «ТМ» (3). Думаю, что команды будут играть в осторожный футбол и не будут раскрываться. Один мяч может решить исход игры.

Итоговый экспресс на игры РПЛ, Ла Лиги, АПЛ

Общий коэффициент: 2.82

Статистика экспрессов (Sportik-акула)

Всего поставлено: 16.

Сыграли: 5.

Проиграли: 11.

Средний кэф: 4.37

Последние 5 экспрессов: ❌,❌,✅,❌,✅.