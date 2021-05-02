«Спартак» может обойти «Локо» в турнирной таблице. Ставка на экспресс из трех матчей понедельника с коэффициентом 2.82
«Арсенал» – «Спартак»
3 мая 2021 16:30
РПЛ
ТМ (3,5): 1.38
«Арсенал» в РПЛ идет на 13 месте с 23 очками. На два балла больше, чем у «Ротора» и «Уфы», которые идут на 14 и 15 позиции соответственно. 13 и 14 место по итогам чемпионата будут играть стыковые матчи с 3-м и 4-м местом ФНЛ за право играть в РПЛ в следующем сезоне.
В последнем туре Чемпионата России «Арсенал» проиграл «Ростову» (0:1).
В предстоящем матче тульской команде не смогут помочь Бурлак и Луценко.
«Спартак» в РПЛ идет на третьей строчке с 50 очками. От «Локо», идущего вторым, отставание 2 очка. Отрыв от ближайших преследователей («Рубина» и «Сочи») одно очко.
В последнем 27 туре РПЛ «Спартак» нанес поражение ЦСКА (1:0).
В предстоящем матче «Спартаку» не сможет помочь травмированный защитник – Маслов.
В очных играх команд, из последних четырех встреч:
- 2 выиграл «Спартак»;
- 2 «Арсенал».
В этих четырех очных противостояниях лишь один раз было забито больше трех мячей.
Прогноз: Противостояния «Спартака» с «Арсеналом» были всегда упорные, да и сейчас у обеих команд есть своя турнирная мотивация: у одних зацепиться за еврокубки, у других остаться в РПЛ. За 4 последние очные игры забивалось только в одном матче больше трех голов. Поэтому сделаю свой прогноз на ТМ (3,5).
«Севилья» – «Атлетик»
3 мая 2021 22:00
Ла Лига
ТБ (1,5): 1.36
«Севилья» в Ла Лиге идет на 4-м месте с 70 очками в активе. Севильская команда в гонке за золотые медали в Чемпионате Испании. Отставание по очкам от ТОП-3 следующее:
- От «Барсы» 1;
- От «Реала» 4;
- От «Атлетико» 6.
Пять побед подряд у «Севильи» в Ла Лиге. В последнем матче испанского чемпионата была обыграна «Гранада» (2:1).
В пятерке лучших бомбардиров Примеры у Севильи фигурирует Эн-Несири, у которого в активе 17 мячей.
В предстоящем матче севильцам не сможет помочь Валик, который травмировал палец.
«Атлетик» в Ла Лиге идет на 10-й строчке с 42 очками в активе. Команда из Бильбао от зоны вылета себя обезопасила, но имеет мало шансов на попадание в еврокубки. До седьмой строчки — 7 очков при пяти оставшихся играх чемпионата.
В пяти последних играх «Атлетика» в Примере:
- 4 ничьи;
- 1 победа
В последнем матче испанского чемпионата «Атлетик» сыграл вничью с «Вальядолидом» (2:2).
В предстоящей игре «Атлетику» не смогут помочь: Берчиче, Капа, Ноласкоайн, Муниаин, Саррага.
В очных играх команд из пяти последних игр:
- 2 выиграла «Севилья»;
- 2 выиграл «Атлетик»
- 1 ничья.
В четырех из пяти игр было минимум 2 гола.
Прогноз: «Севилья» в этом сезоне борется за самые высокие места, в том числе и за чемпионство. Идет заключительный отрезок чемпионата и победа в каждом матче сейчас крайне важна для них, чтобы не отвалиться от гонки за трофей. «Атлетик» же тоже не промах – крепкий середняк Ла Лиги. Возьму в этом матче ставку на то, что будет забито 2 мяча и более, исходя из очных игр команд и результатов последнего тура.
«Бернли» – «Вест Хэм»
3 мая 2021 22:15
АПЛ
ТМ (3): 1.50
«Бернли» в АПЛ идет на 16 месте. 9 очков от зоны вылета и уже без шансов зацепиться за еврокубки.
В последней игре Чемпионата Англии был крупно обыгран в гостях «Вулверхэмптон» (4:0), хет-триком отметился Вуд.
В составе «Бернли» в этом сезоне АПЛ больше всех отличился Вуд, в его активе 10 мячей.
В предстоящем матче «Бернли» не смогут помочь: Брэйди и Лонг.
«Вест Хэм» на пятом месте в АПЛ. От четвертого «Челси» отставание в 6 очков, при игре в запасе. Ниже в таблице 3 преследователя: «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Эвертон» в промежутке трех очков.
В последней игре АПЛ «Вест Хэм» проиграл «Челси» (0:1).
В предстоящем матче «Вест Хэму» не смогут помочь: Райс и Антонио.
В последних четырех очных играх:
- 3 выиграл «Бернли»;
- 1 «Вест Хэм».
Ни в одной из этих очных встреч не забивалось более трех мячей.
Прогноз: Последние две очные игры «Бернли» и «Вест Хэма» заканчивались одним забитым голом в матче. Поэтому возьму ставку на событие «ТМ» (3). Думаю, что команды будут играть в осторожный футбол и не будут раскрываться. Один мяч может решить исход игры.
Итоговый экспресс на игры РПЛ, Ла Лиги, АПЛ
«Арсенал» – «Спартак»: ТМ (3,5) с коэффициентом 1.38;
«Севилья» – «Атлетик»: ТБ (1,5) с коэффициентом 1.36;
«Бернли» – «Вест Хэм»: ТМ (3) с коэффициентом 1.50.
Общий коэффициент: 2.82
Статистика экспрессов (Sportik-акула)
- Всего поставлено: 16.
- Сыграли: 5.
- Проиграли: 11.
- Средний кэф: 4.37