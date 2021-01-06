Betting Insider

Серия «Милана» в 15 матчей подряд, тотал в манчестерском дерби и игре «Барселоны»! Тренды на матчдей 6 января

«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити»

22:45

Команды из Манчестера встретятся в рамках Кубка английской лиги. Из-за коронавируса в команде «Сити», матч пропустят Эдерсон, Габриэл Жезус, Кайл Уокер. Из-за дисквалификации не сможет сыграть Эдинсон Кавани. Игра пройдет на «Олд Траффорд».

Ставка: ИТБ1 (1,5)

Коэффициент: 2.65

Статистика:

  • в 9 из последних 12 матчей «МЮ» сыграл индивидуальный тотал больше 1,5.

«Милан» – «Ювентус»

22:45

Команды встретятся в рамках Серии А. «Ювентус» не смог вовремя вылететь на игру в Милан из-за тестирования игроков на коронавирус (отмене игры это не угрожает). Из-за травм матч пропустят Златан Ибрагимович и, вероятно, Альваро Мората.  Из-за дисквалификации не сможет сыграть Сандро Тонали. Игра пройдет на «Сан-Сиро».

Ставка: ИТБ1 (1,5)

Коэффициент: 2.32

Статистика:

  • в 15 из последних 15 матчей «Милана» сыграл индивидуальный тотал больше 1,5.

«Атлетик» – «Барселона»

23:00

Команды встретятся в рамках Ла Лиги. Эта игра была перенесена со 2-го тура турнира. Из-за травм матч пропустят Филиппе Коутиньо, Жерар Пике, Ансу Фати. Игра пройдет на «Сан-Мамес».

Ставка: ТМ (2,5)

Коэффициент: 2.00

Статистика:

  • в 4 из последних 4 матчей «Атлетика» сыграл тотал меньше 2,5.

«Сент-Этьен» – «ПСЖ»

23:00

Команды встретятся в рамках Лиги 1. Это первая игра «ПСЖ» под руководством нового тренера – Маурисио Почеттино. Из-за травм матч пропустят Неймар, Мауро Икарди, Алессандро Флоренци. Игра пройдет на «Жоффруа Гишар».

Ставка: 1X

Коэффициент: 3.00

Статистика:

  • в 6 из последних 6 матчей «Сент-Этьен» не проиграл.

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Комментарии
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Max S
48.8% WR-2.52% ROI
Интересно будет понаблюдать за первой игрой ПСЖ под руководством Почеттино. Ну и надеюсь, что МЮ избавиться от проклятия полу-финалов и выбьет Сити из турнира.
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Daniel Ortegа
51.9% WR-4.56% ROI
топим за мю!!!
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Flanagun
64.9% WR-0.64% ROI
Уверен, ПСЖ разнесет соперника. Мотивация при Почеттино будет бешеной.
Ответить
Flanagun
64.9% WR-0.64% ROI
Daniel Ortegатопим за мю!!!
Думаете, победят?
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Астон Вилла — Ливерпуль| Кубок Англии
Астон Вилла — Ливерпуль| Кубок Англии
Чемпион Англии не выигрывает три матча подряд. А первое поражение, да ещё и такое болезненное (7:2), команде Клоппа нанесли именно бирмингемцы. Самое время расквитаться Юргену Клоппу с Дином Смитом. «Вилла» в последних играх выглядит уверенно. Две победы по 3:0 над «Кристал Пэласом» и «Вест Бромвичем». И досадное поражение после сомнительного пенальти от МЮ (1:2). В общем, «Вилла» - идеальный раздражитель и хороший аперитив к встрече чемпиона и к тому моменту, видимо, лидера АПЛ - МЮ.

В принципе, класс мерсисайдцев повыше. И исполнительское мастерство на уровне. Но мы видели поражение 0:1 от «Саутгемптона», ничью с «Ньюкаслом» и помним про 2:7 от «Астон Виллы». А ведь это кубковый матч, которые на внутренней арене «Ливерпуль» в этом сезоне сливает. Хоть и по пенальти, хоть и «Арсеналу». Но «Арсеналу»! Суперкубок и Кубок Лиги Клопп проиграл. Как сложится Кубок Англии? Принесёт ли он его в жертву АПЛ и ЛЧ?

Источник: Legalbet
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