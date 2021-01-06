Серия «Милана» в 15 матчей подряд, тотал в манчестерском дерби и игре «Барселоны»! Тренды на матчдей 6 января

⏰ 22:45

Команды из Манчестера встретятся в рамках Кубка английской лиги. Из-за коронавируса в команде «Сити», матч пропустят Эдерсон, Габриэл Жезус, Кайл Уокер. Из-за дисквалификации не сможет сыграть Эдинсон Кавани. Игра пройдет на «Олд Траффорд».

Ставка: ИТБ1 (1,5)

Коэффициент: 2.65

Статистика:

в 9 из последних 12 матчей «МЮ» сыграл индивидуальный тотал больше 1,5.

⏰ 22:45

Команды встретятся в рамках Серии А. «Ювентус» не смог вовремя вылететь на игру в Милан из-за тестирования игроков на коронавирус (отмене игры это не угрожает). Из-за травм матч пропустят Златан Ибрагимович и, вероятно, Альваро Мората. Из-за дисквалификации не сможет сыграть Сандро Тонали. Игра пройдет на «Сан-Сиро».

Ставка: ИТБ1 (1,5)

Коэффициент: 2.32

Статистика:

в 15 из последних 15 матчей «Милана» сыграл индивидуальный тотал больше 1,5.

⏰ 23:00

Команды встретятся в рамках Ла Лиги. Эта игра была перенесена со 2-го тура турнира. Из-за травм матч пропустят Филиппе Коутиньо, Жерар Пике, Ансу Фати. Игра пройдет на «Сан-Мамес».

Ставка: ТМ (2,5)

Коэффициент: 2.00

Статистика:

в 4 из последних 4 матчей «Атлетика» сыграл тотал меньше 2,5.

⏰ 23:00

Команды встретятся в рамках Лиги 1. Это первая игра «ПСЖ» под руководством нового тренера – Маурисио Почеттино. Из-за травм матч пропустят Неймар, Мауро Икарди, Алессандро Флоренци. Игра пройдет на «Жоффруа Гишар».

Ставка: 1X

Коэффициент: 3.00

Статистика: