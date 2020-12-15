Хоккей, теннис или баскетбол: на какой вид спорта ждете линии Betting Insider больше?

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Мало того, что класс команд здесь совершенно разный, так ещё и для «Ромы», так уж получилось, «Кротоне» – исторически удобный соперник. Вряд ли у команды Паулу Фонсеки, которая в этом сезоне здорово играет с уступающими в классе коллективами, возникнут хоть какие-то проблемы с набором трёх очков. Прогноз – убедительная победа «Ромы».************************************** Мой прогноз Тотал Ромы больше 2, также можно рассмотреть такие прогнозы Победа Ромы с форой - 1, и такую предлагаю Рома победа+ТБ 2, 5