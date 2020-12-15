Betting Insider

Хоккей, теннис или баскетбол: на какой вид спорта ждете линии Betting Insider больше?

Рекорды Овечкина, армянская мафия в теннисе и фавориты НБА – мы пишем не только о футбольных новостях, но и о других видах спорта. В 2021-м году мы хотим добавить в наше приложение с виртуальным букмекером новые линии! 

На что бы еще хотели ставить на Betting Insider?

Комментарии
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Сначала новые
Max S
50% WR-1.83% ROI
Однозначно хоккей и баскетбол.
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GANG BANG
54.7% WR6.47% ROI
На все 3 вида спорта.
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Lucifer Bettingstar
36.4% WR1.36% ROI
А толку ждать-то? Сколько ждем уже? Ресурсу уже далеко не год, а в линии только футбол. Такое ощущение, что никогда и не увидим ничего кроме скудной футбольной линии. Да и вообще, зачем спрашивать, когда самым популярным видом спорта в ставках после футбола является теннис? Думаю, Вы и сами должны это знать.
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Lucifer Bettingstar
36.4% WR1.36% ROI
GANG BANGНа все 3 вида спорта.
Было бы идеально, только вот что-то слабо верится.
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Lucifer Bettingstar
36.4% WR1.36% ROI
Вы вот лучше скажите мне, как понять, сколько мною уже совершенно прогнозов с описанием? Пролистать историю ставок? Я слишком ленив. Пора бы Вам функционал на сайте расширять. Вон конкуренты из "СтавкаТВ" семимильными шагами развивают сайт.
Ответить
Admin
72.7% WR6.33% ROI
Lucifer BettingstarВы вот лучше скажите мне, как понять, сколько мною уже совершенно прогнозов с описанием? Пролистать историю ставок? Я слишком ленив. Пора бы Вам функционал на сайте расширять. Вон конкуренты из "СтавкаТВ" семимильными шагами развивают сайт. 
У вас 23 ставки с описанием 😉! Зафиксировали себе, что такая статистика в профиле будет полезной – напишете на ryabkin@sports.ru? Нам было бы интересно пообщаться, чтобы узнать ваше мнение о других возможных улучшениях сайта/приложения
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Сeргей Рябкин
58.3% WR3.17% ROI
Lucifer BettingstarА толку ждать-то? Сколько ждем уже? Ресурсу уже далеко не год, а в линии только футбол. Такое ощущение, что никогда и не увидим ничего кроме скудной футбольной линии. Да и вообще, зачем спрашивать, когда самым популярным видом спорта в ставках после футбола является теннис? Думаю, Вы и сами должны это знать.
Ага, мы уже писали исследование, в котором приводили цифры – теннис на втором месте с 23,1% (https://betting.team/ru/blog/toppopularstavki). Но у хоккея и баскета есть свои преимущества. Нам интересно узнать, вдруг наша аудитория отходит от общей статистики)
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Lucifer Bettingstar
36.4% WR1.36% ROI
AdminУ вас 23 ставки с описанием 😉! Зафиксировали себе, что такая статистика в профиле будет полезной – напишете на ryabkin@sports.ru? Нам было бы интересно пообщаться, чтобы узнать ваше мнение о других возможных улучшениях сайта/приложения
Спасибо за инфу! Может как-нибудь и напишу Вам.
Ответить
alexeynakhodkin8419
36.7% WR-6.72% ROI
хоккей
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Al Rufat
49.5% WR-7.15% ROI
Хоккей: НХЛ и КХЛ
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Александр Мoстовой 37.3% WR-3.19% ROI
3.96Ничья
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
«Манчестер Юнайтед» после 16 туров расположился на второй позиции в турнирной таблице английской Премьер-Лиги. Давно ждали такого от команды, но вот Сульшер сумел настроить клуб на сезон.

В Лиге чемпионов манкунианцы не смогли выйти в плей-офф, но продолжат свои выступления во втором по силе клубном турнире Европы. В чемпионате Англии «красные дьяволы» одержали 10 побед и три раза сыграли вничью, что принесло 33 очка, как и у «Ливерпуля».

«Манчестер Сити» пока на пятой позиции. Впрочем, расстояние до лидеров составляет всего четыре очка. В трех последних дуэлях подопечные Пепа Гвардиолы выиграли – у «Саутгемптона» (1:0), «Ньюкасла» (2:0) и «Челси» (3:1).

В составе «МЮ» не выйдут на поле Джонс, Кавани, Рохо и Линделёф. У «горожан» в лазарете Лапорт и Габриэл Жезус. В изоляции с коронавирусом Гарсия, Уокер и Эдерсон.

Я считаю, что этот матч станет одним из самых интересных в наступившем году. По игре «Сити» на сегодня выглядит очень мощно, но «красные» смогут компенсировать преимущество опытом.

Тяжело отдать кому-либо предпочтение. Предполагаю мирный исход в этой дуэли.

Источник: VseProSport
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