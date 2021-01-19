Betting Insider

Экспресс дня: «Челси» + «Севилья» + «Боруссия» = 9.10! Зайдет?

Хотите повторить экспресс? Проставьте бонус до 5000 рублей в Parimatch!

Матчдей – 🔥! «Челси» постарается подняться с 7 места, но им придется обыграть «Лестер», который идет в топ-3 АПЛ. «Алавес» не смог победить ни разу в последних 5-ти матчах с «Севильей» – продлится ли серия? У «Байера» и «Боруссии» по 29 очков – кто останется в тройке лидеров Бундеслиги?

Мы собрали для вас экспресс из самых популярных прогнозов капперов Betting Insider!

Итоговый кэф – 9.10

Зайдет? Пишите в комментариях!

Как получить бонус:

  1. Зарегистрироваться на Parimatch;
  2. Внести депозит от 100 рублей;
  3. Получить 100% бонус (до 5000 рублей) на игровой счет;
  4. Отыграть бонус и забрать себе!

Полные условия акции читайте на Parimatch.

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Max S
57.6% WR1.12% ROI
Достаточно интересно, но мне кажется, что Лестер может обыграть команду Лэмпарда
Ответить
Guard 4 Game
52% WR-1.12% ROI
Интересный экспресс, я думаю зайдет
Ответить
Alex Nox
53.2% WR-1.87% ROI
Max SДостаточно интересно, но мне кажется, что Лестер может обыграть команду Лэмпарда
Согласен с тем, что Лисы могут хлопнуть Челси. Да и с Боруссией непонятно - Байер может дать бой
Ответить
Прогнозы бесплатно
54.6% WR17.37% ROI
Самые популярные капперы собирают не самые надежные экспрессы)
Ответить
Johan
47% WR0.63% ROI
Нет
Ответить
Андрей Фартовый
44.7% WR5.1% ROI
Байер победит! Челси ничья максимум что сможем выдать одна статья 90%что выйграет !это лично моё мнение ))))
Ответить
Михаил Галин
0% WR0% ROI
я бы на Челси и Боруссию поставил с формой 0.
Ответить
kozyrevm079
0% WR0% ROI
боруссия х2 и тб 1.5 Челси инд.1.5 б Севилья победа
Ответить
Андрей Фартовый
44.7% WR5.1% ROI
то есть не статья а Севилья
Ответить
din-don2007
46.8% WR-7.5% ROI
не зайдет
Ответить

Лучшие букмекеры

Все букмекеры
Партнер Betting Insider
Обзор
Кешбэк
10 %
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
5 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
30 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Страховка
2 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
★★★★★
Обзор
Бонус
10 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор

Рекомендуемые прогнозы

Больше популярных прогнозов
Eugen Astakhov. 61.1% WR2.67% ROI
1.42Тотал больше 3
Аугсбург — Бавария| Бундеслига
Аугсбург — Бавария| Бундеслига
Бавария в последние матчи (после ничейного противостояния с Вердером 1:1) напоминает машину, которая периодически испытывает неполадки.

Главной проблемой мюнхенцев является защита, пропуская практически в каждой игре - они стали зеркально напоминать о царящем хаосе в защите другого суперклуба - Барселоны.
Ворота Нойера давненько были "сухими".

Все клубы расположившиеся за Аусбургом (кроме последнего Шальке) неизменно забивали Баварии.

С другой стороны атака по прежнему представляет серьёзную мощь. Но многое зависит от Левандовски, который порой (несмотря на рекламу) выпадает как в ничейных матчах с Вердером или РБ Лейпцигом.

После сенсационного вылета из Кубка мюнхенцы должны собраться. Но ровно также они должны были собраться и на кубок после поражения Боруссии, когда вели в счёте 2:0.

Похоже кризис игровой концепции все громче говорит о себе - а соперники все лучше знают как вертикальными пасами проходить защиту или насыщать центр штрафной и опррную зону. Это такой-же рецепт успеха как и против Барселоны, к слову.

Самый вероятный вариант - это голы. Минимум их будет 3, и вплоть до 7. Тут парни могут удивить, при чем любые.
2
Повторить за 1.26
KorbenTeam 0% WR0% ROI
1.6Победит Манчестер Юнайтед
Фулхэм — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Фулхэм — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Кортавым привет,👋 остальным соболезную! 😁Кто понял тот понял.
Итак к прогнозу.
Сегодня матч Фулхем-МЮ.
Долго писать не буду... Ибо сам в футболе не шарю)) Но коэффициентный анализ показывает что МЮ не должен проиграть... Кэф конечно не очень, и вынуждает грузить на минусовую фору, но с большой вероятность матч окончится с минимальным счётом 0-1 либо же 1-2. Лично я считаю что ТС 0-1 более вероятен!
Всем фарта!
За нами победа - с нами Бог!!
0
Повторить за 1.6
Предыдущий
Следующий