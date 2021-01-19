Экспресс дня: «Челси» + «Севилья» + «Боруссия» = 9.10! Зайдет?

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Матчдей – 🔥! «Челси» постарается подняться с 7 места, но им придется обыграть «Лестер», который идет в топ-3 АПЛ. «Алавес» не смог победить ни разу в последних 5-ти матчах с «Севильей» – продлится ли серия? У «Байера» и «Боруссии» по 29 очков – кто останется в тройке лидеров Бундеслиги?
Мы собрали для вас экспресс из самых популярных прогнозов капперов Betting Insider!
- «Байер» – «Боруссия» Д (22:30): П2 за 2.15
- «Лестер» – «Челси» (23:15): П2 за 2.46
- «Алавес» – «Севилья» (23:30): П2 за 1.72
Итоговый кэф – 9.10
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