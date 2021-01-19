На этой неделе можно будет посмотреть футбол почти каждый день. Все потому, что в европейских чемпионатах – мидвик! Мы собрали главные статистические факты к матчам дня – для ставок с кэфами от 1.85.

⏰ 20:30

Ставка: ТМ (2,5) за 2.12.

Ставка сыграла в 11 из последних 14 матчей «Вердера».

⏰ 21:00

Ставка: обе забьют (нет) за 1.85.

Ставка сыграла в 4-х матчах «Вест Хэма» из последних 5-ти;

и в 9-ти из последних 15 матчей «Вест Бромвича».

⏰ 22:30

Ставка: П2 за 2.15.

в 3-х из последних 4-х матчей «Байер» проиграл.

⏰ 23:15

Ставка: ИТБ1 (1,5) за 2.44.

Ставка сыграла в 6-ти из последних 8-ми матчей «Лестера».

⏰ 23:30

Ставка: ТБ (2,5) за 2.30.

Ставка сыграла в 3-х из последних 4-х матчей «Алавеса».

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