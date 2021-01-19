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На этой неделе можно будет посмотреть футбол почти каждый день. Все потому, что в европейских чемпионатах – мидвик! Мы собрали главные статистические факты к матчам дня – для ставок с кэфами от 1.85.
«Боруссия» М – «Вердер»
⏰ 20:30
Ставка: ТМ (2,5) за 2.12.
- Ставка сыграла в 11 из последних 14 матчей «Вердера».
«Вест Хэм» – «Вест Бромвич»
⏰ 21:00
Ставка: обе забьют (нет) за 1.85.
- Ставка сыграла в 4-х матчах «Вест Хэма» из последних 5-ти;
- и в 9-ти из последних 15 матчей «Вест Бромвича».
«Байер» – «Боруссия»
⏰ 22:30
Ставка: П2 за 2.15.
- в 3-х из последних 4-х матчей «Байер» проиграл.
«Лестер» – «Челси»
⏰ 23:15
Ставка: ИТБ1 (1,5) за 2.44.
- Ставка сыграла в 6-ти из последних 8-ми матчей «Лестера».
«Алавес» – «Севилья»
⏰ 23:30
Ставка: ТБ (2,5) за 2.30.
- Ставка сыграла в 3-х из последних 4-х матчей «Алавеса».
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