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Победа «Боруссии», тотал «Челси» и «Севильи»: статистика для ставок на матчи дня. Кэфы – от 1.85!

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На этой неделе можно будет посмотреть футбол почти каждый день. Все потому, что в европейских чемпионатах – мидвик! Мы собрали главные статистические факты к матчам дня – для ставок с кэфами от 1.85.

«Боруссия» М – «Вердер»

20:30

Ставка: ТМ (2,5) за 2.12.

  • Ставка сыграла в 11 из последних 14 матчей «Вердера».

«Вест Хэм» – «Вест Бромвич»

21:00

Ставка: обе забьют (нет) за 1.85.

  • Ставка сыграла в 4-х матчах «Вест Хэма» из последних 5-ти;
  • и в 9-ти из последних 15 матчей «Вест Бромвича».

«Байер» – «Боруссия»

22:30

Ставка: П2 за 2.15.

  • в 3-х из последних 4-х матчей «Байер» проиграл.

«Лестер» – «Челси»

23:15

Ставка: ИТБ1 (1,5) за 2.44.

  • Ставка сыграла в 6-ти из последних 8-ми матчей «Лестера».

«Алавес» – «Севилья»

23:30

Ставка: ТБ (2,5) за 2.30.

  • Ставка сыграла в 3-х из последних 4-х матчей «Алавеса».

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Комментарии
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Lucifer Bettingstar
40% WR1.79% ROI
В корне не согласен со ставкой на матч "Алавес" - "Севилья"? А как же матчи "Севильи"? А что на счет домашних и соответственно выездных матчей? Статистика в целом? Статистика очных встреч? Просто выдернули то, что захотелось, вот и все.
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Lucifer Bettingstar
40% WR1.79% ROI
В корне не согласен со ставкой на матч "Алавес" - "Севилья"? А как же матчи "Севильи"? А что на счет домашних и соответственно выездных матчей? Статистика в целом? Статистика очных встреч?
Ответить
Lucifer Bettingstar
40% WR1.79% ROI
Вполне вероятно, что "Лестер" забьет парочку мячей, но как же статистика "Челси"? Я не смотрел, но не противоположная ли там история?
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Guard 4 Game
52% WR-1.12% ROI
Lucifer BettingstarВполне вероятно, что "Лестер" забьет парочку мячей, но как же статистика "Челси"? Я не смотрел, но не противоположная ли там история?
Воу, у тебя какой стаж в футболе?)
Аналитика как у экспертов)
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Max S
57.6% WR1.12% ROI
Lucifer BettingstarВ корне не согласен со ставкой на матч "Алавес" - "Севилья"? А как же матчи "Севильи"? А что на счет домашних и соответственно выездных матчей? Статистика в целом? Статистика очных встреч? Просто выдернули то, что захотелось, вот и все. 
Почему не согласны? У Алавеса сейчас просто отвратительная форма, а Севилья в полном порядке и бьется за места в ЛЧ. Думаю 3-4 забьют
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Max S
57.6% WR1.12% ROI
Lucifer BettingstarВполне вероятно, что "Лестер" забьет парочку мячей, но как же статистика "Челси"? Я не смотрел, но не противоположная ли там история?
Против ТОПов Челси сыпятся. Лестер думаю не будет церемониться
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Lucifer Bettingstar
40% WR1.79% ROI
Guard 4 GameВоу, у тебя какой стаж в футболе?) Аналитика как у экспертов)
Шутки за 300? Слишком плоско. )))
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Lucifer Bettingstar
40% WR1.79% ROI
Max SПочему не согласны? У Алавеса сейчас просто отвратительная форма, а Севилья в полном порядке и бьется за места в ЛЧ. Думаю 3-4 забьют
"Севилья" с 1-ого дня нового сезона борется за высокое место в турнирной таблице, но почему-то ТБ(2.5) прошел только в 4 из 17 матчах. Я не утверждаю, что голов 100% будет мало, так как не проходил обучение у Ванги, но приводить одни цифры и забивать на другие - не есть правильно.
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Max S
57.6% WR1.12% ROI
Lucifer Bettingstar"Севилья" с 1-ого дня нового сезона борется за высокое место в турнирной таблице, но почему-то ТБ(2.5) прошел только в 4 из 17 матчах. Я не утверждаю, что голов 100% будет мало, так как не проходил обучение у Ванги, но приводить одни цифры и забивать на другие - не есть правильно.
Ну это же просто стата для ознакомления, никто не утверждает, что надо ставить именно так. Игроки должны сами решать - надо им это или нет. Мне лично информация пригодилась)
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Прогнозы бесплатно
54.6% WR17.37% ROI
Будет в моем профиле больше ставок
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1.42Тотал больше 3
Аугсбург — Бавария| Бундеслига
Аугсбург — Бавария| Бундеслига
Бавария в последние матчи (после ничейного противостояния с Вердером 1:1) напоминает машину, которая периодически испытывает неполадки.

Главной проблемой мюнхенцев является защита, пропуская практически в каждой игре - они стали зеркально напоминать о царящем хаосе в защите другого суперклуба - Барселоны.
Ворота Нойера давненько были "сухими".

Все клубы расположившиеся за Аусбургом (кроме последнего Шальке) неизменно забивали Баварии.

С другой стороны атака по прежнему представляет серьёзную мощь. Но многое зависит от Левандовски, который порой (несмотря на рекламу) выпадает как в ничейных матчах с Вердером или РБ Лейпцигом.

После сенсационного вылета из Кубка мюнхенцы должны собраться. Но ровно также они должны были собраться и на кубок после поражения Боруссии, когда вели в счёте 2:0.

Похоже кризис игровой концепции все громче говорит о себе - а соперники все лучше знают как вертикальными пасами проходить защиту или насыщать центр штрафной и опррную зону. Это такой-же рецепт успеха как и против Барселоны, к слову.

Самый вероятный вариант - это голы. Минимум их будет 3, и вплоть до 7. Тут парни могут удивить, при чем любые.
2
Повторить за 1.26
KorbenTeam 0% WR0% ROI
1.6Победит Манчестер Юнайтед
Фулхэм — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Фулхэм — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Кортавым привет,👋 остальным соболезную! 😁Кто понял тот понял.
Итак к прогнозу.
Сегодня матч Фулхем-МЮ.
Долго писать не буду... Ибо сам в футболе не шарю)) Но коэффициентный анализ показывает что МЮ не должен проиграть... Кэф конечно не очень, и вынуждает грузить на минусовую фору, но с большой вероятность матч окончится с минимальным счётом 0-1 либо же 1-2. Лично я считаю что ТС 0-1 более вероятен!
Всем фарта!
За нами победа - с нами Бог!!
0
Повторить за 1.6
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