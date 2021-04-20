«Челси» вернется в топ-4? Серия А, Бундеслига и АПЛ в экспрессе дня с кэфом 4.59!
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Очередная победа для «Челси» в рамках АПЛ? Ставим на экспресс из трех матчей вторника с коэффициентом 4.59.
«Челси» – «Брайтон»
20 апреля 2021 22:00
П1 – 1.64
В последних 12 матчах АПЛ «Челси» проиграл лишь один раз. Это было то самое поражение 2:5 от «Вест Бромвича», когда лондонцы почти всю игру провели в меньшинстве. В остальном, вопросов к «Челси» нет. Команда в полуфинале Лиги чемпионов, и уже сегодня может вернуться в топ-4 АПЛ.
У «Брайтона» 6-очковый от зоны вылета с двумя матчами в запасе. Если у «Челси» есть мотивация попасть в четверку лучших в чемпионате, то для «Брайтона» сезон фактически закончен. Сегодня победит тот, кому это больше нужно.
«Бавария» – «Байер»
20 апреля 2021 21:30
Ф2 (+1,5) – 1.82
«Бавария» свой главный матч сезона уже проиграла. Ответная встреча с «ПСЖ» должна была стать судьбоносной для мюнхенцев, но закончить начатое не получилось. «Бавария» вне ЛЧ, и «Бавария» может полностью сосредоточиться на внутреннем первенстве.
С другой стороны, есть ли смысл перетруждать себя в чемпионате Германии? У команды 7 очков преимущества над вторым местом за 5 туров до конца. А вот «Байер» борется за ЛЧ, и вряд ли просто так отдаст победу.
«Верона» – «Фиорентина»
20 апреля 2021 21:45
Х2 – 1.54
«Фиорентина» – команда, которая может дать бой кому угодно. Но при этом они могут спокойно проиграть аутсайдеру или выдавать затяжные серии без побед. Например, сейчас у «Фиорентины» лишь одна победа в последних восьми матчах. Правда, проигрывали «фиалки», как правило, топ-клубам.
«Вероне» не грозят ни еврокубки, ни Серия Б, а вот «Фиорентина» от худшего сценария всего в 5-ти очках находится. Проигрывать клубам уровня «Вероны» будет непозволительно Предлагаю заиграть ставку Х2. Хоть какие-то очки «Фиорентина» сегодня должна набрать.
Итоговый экспресс на игры Серии А, АПЛ и Бундеслиги
«Челси» – «Брайтон»: П1 с коэффициентом 1.64;
«Бавария» – «Байер»: Ф2 (+1,5) с коэффициентом 1.82;
«Верона» – «Фиорентина»: Х2 с коэффициентом 1.54.
Статистика экспрессов Александра Москвина
- Всего поставлено: 10.
- Сыграли: 3.
- Проиграли: 7.
- Средний кэф: 4.32.
Последние 5 экспрессов: 3.38 (-), 4.42 (-), 3.67 (-), 5.32 (-), 4.35 (+).
Источник главного изображения: Getty Images
Источник изображений внутри статьи: Getty Images