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«Челси» вернется в топ-4? Серия А, Бундеслига и АПЛ в экспрессе дня с кэфом 4.59!

автор Сергей Рябкин

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Очередная победа для «Челси» в рамках АПЛ? Ставим на экспресс из трех матчей вторника с коэффициентом 4.59.

«Челси» – «Брайтон»

20 апреля 2021 22:00

П1 – 1.64

В последних 12 матчах АПЛ «Челси» проиграл лишь один раз. Это было то самое поражение 2:5 от «Вест Бромвича», когда лондонцы почти всю игру провели в меньшинстве. В остальном, вопросов к «Челси» нет. Команда в полуфинале Лиги чемпионов, и уже сегодня может вернуться в топ-4 АПЛ.

У «Брайтона» 6-очковый от зоны вылета с двумя матчами в запасе. Если у «Челси» есть мотивация попасть в четверку лучших в чемпионате, то для «Брайтона» сезон фактически закончен. Сегодня победит тот, кому это больше нужно.

«Бавария» – «Байер»

20 апреля 2021 21:30

Ф2 (+1,5) – 1.82

«Бавария» свой главный матч сезона уже проиграла. Ответная встреча с «ПСЖ» должна была стать судьбоносной для мюнхенцев, но закончить начатое не получилось. «Бавария» вне ЛЧ, и «Бавария» может полностью сосредоточиться на внутреннем первенстве.

С другой стороны, есть ли смысл перетруждать себя в чемпионате Германии? У команды 7 очков преимущества над вторым местом за 5 туров до конца. А вот «Байер» борется за ЛЧ, и вряд ли просто так отдаст победу.

«Верона» – «Фиорентина»

20 апреля 2021 21:45

Х2 – 1.54

«Фиорентина» – команда, которая может дать бой кому угодно. Но при этом они могут спокойно проиграть аутсайдеру или выдавать затяжные серии без побед. Например, сейчас у «Фиорентины» лишь одна победа в последних восьми матчах. Правда, проигрывали «фиалки», как правило, топ-клубам.

«Вероне» не грозят ни еврокубки, ни Серия Б, а вот «Фиорентина» от худшего сценария всего в 5-ти очках находится. Проигрывать клубам уровня «Вероны» будет непозволительно Предлагаю заиграть ставку Х2. Хоть какие-то очки «Фиорентина» сегодня должна набрать.

Итоговый экспресс на игры Серии А, АПЛ и Бундеслиги

«Челси» – «Брайтон»: П1 с коэффициентом 1.64;

«Бавария» – «Байер»: Ф2 (+1,5) с коэффициентом 1.82;

«Верона» – «Фиорентина»: Х2 с коэффициентом 1.54.

Статистика экспрессов Александра Москвина

  • Всего поставлено: 10.
  • Сыграли: 3.
  • Проиграли: 7.
  • Средний кэф: 4.32.

Последние 5 экспрессов: 3.38 (-), 4.42 (-), 3.67 (-), 5.32 (-), 4.35 (+).

Источник главного изображения: Getty Images

Источник изображений внутри статьи: Getty Images