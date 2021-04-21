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«Тоттенхэм» на днях уволил Моуриньо. Сегодня команда проведет первый матч под руководством Райана Мэйсона.

Мы составили экспресс из самых популярных ставок пользователей Betting Insider на сегодняшние матчи.

Общий кэф — 3.40! Зайдет?

Наш вчерашний экспресс не зашел из-за «Челси». Лондонский клуб и вовсе мог проиграть, но в итоге закончил матч с «Брайтоном» вничью (0:0).

Какие у вас мысли на сегодня? Пишите свои прогнозы в комментариях!