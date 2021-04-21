Мы собрали тренды к главным событиям дня! Повторите хотя бы одну ставку?

⏰ 20:00

Ставка: П1 за 1.84

«Тоттенхэм» выиграл 9 из 10 последних домашних матчей против «Саутгемптона».

⏰ 20:00

Ставка: П2 за 1.63

«Севилья» выиграла 6 из 7-ми последних игр против «Леванте».

⏰ 21:45

Ставка: ТБ (2,5) за 1.59

У «Специи» эта ставка сыграла в 8-ми из 9-ти последних игр Серии А.

⏰ 22:15

Ставка: П2 + ТБ (2,5) за 1.93

Ставка заходила в 5-ти из 6-ти последних матчей между этими командами.

⏰ 23:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.05

У «Кадиса» эта ставка заходила в 6-ти из 8-ми последних игр.

Средний кэф — 1.81!

Зайдут ли тренды? Пишите свои мысли в комментариях!