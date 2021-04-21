5 трендов на сегодня: «верх» «Баварии» + победа «Лейпцига». Средний кэф – 1.81!
Ставишь на сегодняшние матчи? Получи фрибеты на суммы до 1000 рублей от BetBoom!
Мы собрали тренды к главным событиям дня! Повторите хотя бы одну ставку?
«Тоттенхэм» — «Саутгемптон»
⏰ 20:00
Ставка: П1 за 1.84
- «Тоттенхэм» выиграл 9 из 10 последних домашних матчей против «Саутгемптона».
«Леванте» — «Севилья»
⏰ 20:00
Ставка: П2 за 1.63
- «Севилья» выиграла 6 из 7-ми последних игр против «Леванте».
«Специя» — «Интер»
⏰ 21:45
Ставка: ТБ (2,5) за 1.59
- У «Специи» эта ставка сыграла в 8-ми из 9-ти последних игр Серии А.
«Астон Вилла» — «Манчестер Сити»
⏰ 22:15
Ставка: П2 + ТБ (2,5) за 1.93
- Ставка заходила в 5-ти из 6-ти последних матчей между этими командами.
«Кадис» — «Реал» М
⏰ 23:00
Ставка: ТМ (2,5) за 2.05
- У «Кадиса» эта ставка заходила в 6-ти из 8-ми последних игр.
Средний кэф — 1.81!
Зайдут ли тренды? Пишите свои мысли в комментариях!
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.