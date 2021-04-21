Betting Insider

5 трендов на сегодня: «верх» «Баварии» + победа «Лейпцига». Средний кэф – 1.81!

автор Сергей Рябкин

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Мы собрали тренды к главным событиям дня! Повторите хотя бы одну ставку?

«Тоттенхэм» — «Саутгемптон»

⏰ 20:00

Ставка: П1 за 1.84

  •    «Тоттенхэм» выиграл 9 из 10 последних домашних матчей против «Саутгемптона».

«Леванте» — «Севилья»

⏰ 20:00

Ставка: П2 за 1.63

  •    «Севилья» выиграла 6 из 7-ми последних игр против «Леванте».

«Специя» — «Интер»

⏰ 21:45

Ставка: ТБ (2,5) за 1.59

  •    У «Специи» эта ставка сыграла в 8-ми из 9-ти последних игр Серии А

«Астон Вилла» — «Манчестер Сити»

⏰ 22:15

Ставка: П2 + ТБ (2,5) за 1.93

  •     Ставка заходила в 5-ти из 6-ти последних матчей между этими командами.

«Кадис» — «Реал» М

⏰ 23:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.05

  •    У «Кадиса» эта ставка заходила в 6-ти из 8-ми последних игр.

Средний кэф — 1.81!

Зайдут ли тренды? Пишите свои мысли в комментариях!

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