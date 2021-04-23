«Арсенал» снова дома обыграет «Эвертон»? Экспресс на АПЛ, Лигу 1 и Бундеслигу с кэфом 8.78
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В последний раз «Эвертон» не проигрывал «Арсеналу» на «Эмирейтс» в декабре 2013 года (1:1). Сегодня команды вновь встретятся на этом стадионе в рамках АПЛ.
Но также сегодня пройдет по одной игре в Бундеслиге и Лиге 1.
Мы составили экспресс из самых популярных ставок пользователей Betting Insider на матчи пятницы.
- (21:30) «Аугсбург» — «Кельн»: Обе забьют (да) за 1.90.
- (22:00) «Реймс» — «Марсель»: П2 за 2.14.
- (22:00) «Арсенал» — «Эвертон»: П1 за 2.16.
Общий кэф — 8.78! Зайдет?
Вчерашний экспресс с кэфом 2.93 зашел! В комментариях у Ruslan случился возврат: «Порту» не смог забить в ворота «Гимараэша» больше одного гола (1:0).
А что думаете вы? Пишите свой экспресс в комментариях!
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