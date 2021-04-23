В последний раз «Эвертон» не проигрывал «Арсеналу» на «Эмирейтс» в декабре 2013 года (1:1). Сегодня команды вновь встретятся на этом стадионе в рамках АПЛ.

Но также сегодня пройдет по одной игре в Бундеслиге и Лиге 1.

Мы составили экспресс из самых популярных ставок пользователей Betting Insider на матчи пятницы.

Общий кэф — 8.78! Зайдет?

Вчерашний экспресс с кэфом 2.93 зашел! В комментариях у Ruslan случился возврат: «Порту» не смог забить в ворота «Гимараэша» больше одного гола (1:0).

А что думаете вы? Пишите свой экспресс в комментариях!