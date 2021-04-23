Betting Insider

«Арсенал» снова дома обыграет «Эвертон»? Экспресс на АПЛ, Лигу 1 и Бундеслигу с кэфом 8.78

автор Юрий Еремичев

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В последний раз «Эвертон» не проигрывал «Арсеналу» на «Эмирейтс» в декабре 2013 года (1:1). Сегодня команды вновь встретятся на этом стадионе в рамках АПЛ

Но также сегодня пройдет по одной игре в Бундеслиге и Лиге 1

Мы составили экспресс из самых популярных ставок пользователей Betting Insider на матчи пятницы.

Общий кэф — 8.78! Зайдет?

Вчерашний экспресс с кэфом 2.93 зашел!  В комментариях у Ruslan случился возврат: «Порту» не смог забить в ворота «Гимараэша» больше одного гола (1:0).

А что думаете вы? Пишите свой экспресс в комментариях!

Комментарии
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Ejder İsayev2
61.2% WR-5.19% ROI
augsburg-koln -men(2,5) arsenal-everton-x2 marsel-2x
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