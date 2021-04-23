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3 тренда на сегодня: домашняя серия «Арсенала» + ничья в Лиге 1. Средний кэф – 2.57!

автор Юрий Еремичев

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Мы собрали тренды к главным событиям дня! Повторите хотя бы одну ставку?

«Аугсбург» — «Кельн»

⏰ 21:30

Ставка: ТБ (2,5) за 2.19

  •    ТБ (2,5) заходил в 8-ми из 10 последних матчей между этими командами.

«Реймс» — «Марсель»

⏰ 22:00

Ставка: Ничья за 3.48

  •    6 последних домашних матчей «Реймса» заканчивались вничью. К тому же, «Марсель» не смог победить в 10 подряд выездных играх.

«Арсенал» — «Эвертон»

⏰ 22:00

Ставка: П1 за 2.05

  •    «Арсенал» выиграл все домашние матчи против  «Эвертона» с 2014 года.

Средний кэф — 2.57!

Зайдут ли сегодняшние тренды? Пишите свои прогнозы в комментариях!

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