3 тренда на сегодня: домашняя серия «Арсенала» + ничья в Лиге 1. Средний кэф – 2.57!
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Мы собрали тренды к главным событиям дня! Повторите хотя бы одну ставку?
«Аугсбург» — «Кельн»
⏰ 21:30
Ставка: ТБ (2,5) за 2.19
- ТБ (2,5) заходил в 8-ми из 10 последних матчей между этими командами.
«Реймс» — «Марсель»
⏰ 22:00
Ставка: Ничья за 3.48
- 6 последних домашних матчей «Реймса» заканчивались вничью. К тому же, «Марсель» не смог победить в 10 подряд выездных играх.
«Арсенал» — «Эвертон»
⏰ 22:00
Ставка: П1 за 2.05
- «Арсенал» выиграл все домашние матчи против «Эвертона» с 2014 года.
Средний кэф — 2.57!
Зайдут ли сегодняшние тренды? Пишите свои прогнозы в комментариях!
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