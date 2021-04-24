24 апреля 2021 16:30





Ф1 (+2,5) – 1.44

Ситуация простая – если «Бавария» берет 3 очка, она берет чемпионство. Неважно как, неважно с каким счетом, нужно просто победить. Я думаю, что победа, скорее всего, будет, но точно без особого излишества.

«Майнц» не проигрывает уже 6 матчей кряду. А всего в последних 10 встречах в Бундеслиге у «Майнца» только одно поражение. Еще не так давно команда уверенно шла на вылет во вторую лигу, но сейчас она практически спаслась. Команду разделяют 5 очков от зоны вылета. Не думаю, что «Бавария» сможет разгромить их.

24 апреля 2021 19:00





ИТ1М (0,5) – 1.47

Что будет делать «Тамбов»? Ровно то, что он пытался делать во всех предыдущих матчах весны – пытаться удержать 0:0. Получится ли у него это сделать? Скорее всего, нет. В 8 официальных матчах после зимнего перерыва «Тамбов» забил 2 раза. «Ротору» и ЦСКА с пенальти.

«Локо» пропустил лишь 3 мяча в 10 матчах после зимней паузы. За этот период «железнодорожники» 2 раза успели сыграть с ЦСКА и «Спартаком». Ни разу эти соперники не поразили ворота Гильерме. Думаю, что не пропустить с «Тамбовом» «Локо» будет еще проще.

24 апреля 2021 22:00





Ф2 (+1,5) – 1.63

У мадридского «Реала» во вторник ЛЧ — важнейший полуфинальный матч против «Челси». При игре с «Бетисом», «сливочные» будут думать над полуфиналом. И лишний раз рисковать игроками Зидан не будет. В Ла Лиге очень сложная ситуация в таблице, а в ЛЧ есть реальные шансы на успех.

«Бетис» сейчас хорошо выступает и борется за 5-ю позицию в Примере. Думаю, что за ничью «Бетис» против таких мадридцев поборется. А если и проиграет, то сделает это достойно. Выберу следующую ставку – Ф2 (+1,5) за 1.63

Итоговый экспресс на игры Ла Лиги, РПЛ и Бундеслиги

«Майнц» – «Бавария»: Ф1 (+2,5) с коэффициентом 1.44;

«Тамбов» – «Локомотив»: ИТ1М (0,5) с коэффициентом 1.47;

«Реал Мадрид» – «Бетис»: Ф2 (+1,5) с коэффициентом 1.63.

Статистика экспрессов Александра Москвина

Всего поставлено: 11.

Сыграли: 3.

Проиграли: 8.

Средний кэф: 4.32.

Последние 5 экспрессов: 4.59 (-), 3.38 (-), 4.42 (-), 3.67 (-), 5.32 (-).

Источник главного изображения: Bayern FC

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