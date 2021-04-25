«Сити» возьмет первый трофей в сезоне? Три матча в экспрессе за 3.13

25 апреля 2021 16:30

«Спартак» идет на третьей строчке в РПЛ, набрав 47 очков в 26 матчах. От идущего вторым «Локомотива» отставание в 5 очков при одной игре в запасе. А от лидера таблицы РПЛ «Зенита» москвичи отстают на 8 очков.

У «Спартака» два подряд поражения в РПЛ. В последнем туре команда Тедеско проиграла у себя дома «Уфе» (0:3).

В предстоящем матче «Спартаку» не сможет помочь Жиго, который отбывает дисквалификацию из-за красной карточки.

ЦСКА располагается на 5 месте в таблице РПЛ. Набрано 46 очков в 26 играх. Команда Олича отстает на одно очко от «Спартака» и имеет равное количество очков вместе с «Рубином» и «Динамо».

В последнем туре РПЛ ЦСКА в гостях уступили «Сочи» (2:1). А до этого выиграли две игры подряд.

В предстоящем матче ЦСКА не сможет помочь целый ряд игроков:

Бохинен; Зайнутдинов; Кучаев; Магнуссон; Набабкин; Фукс.

ЦСКА выигрывал в двух последних очных встречах против «Спартака». А в пяти последних очных играх они забивали друг другу минимум два гола.

Прогноз: Предстоит матч за 6 очков. Обе команды будут играть в футбол осторожно. ЦСКА в последних очных играх брал вверх, поэтому возьму с форой на один мяч на ЦСКА — Ф2 (1) за 1.28.

25 апреля 2021 19:00

«Рубин» идет на 4 месте в РПЛ и имеет в активе 46 очков. От «Спартака», идущего третьим, отставание 1 очко.

Три последних игры в РПЛ казанцы выиграли с одинаковым счетом (1:0).

В предстоящем матче «Рубину» не смогут помочь:

Кварацхелия; Макаров; Сайто.

«Краснодар» идет на 11 месте в РПЛ с 35 очками. От зоны вылета отрыв в 12 очков. Столько же до зоны Лиги Европы.

Четыре матча подряд в РПЛ краснодарцы выиграть не могут. А в трех из них они проиграли.

В предстоящем матче «Краснодару» не сможет помочь Рамирес и Чернов.

В последних двух очных встречах команд, сыгранных в 2020-м году по победе в копилке у каждой.

Прогноз: Краснодарцы переживают не лучшие времена — команда долго не может выиграть. Казанцы же, наоборот, побеждают три матча кряду. «Рубин» играет к тому же на домашней арене. Мой прогноз — 1Х на «Рубин».

25 апреля 2021 18:30

П1: 1.55

«Сити» в полуфинале Кубка Английской лиги прошли «МЮ», выиграв (2:0). В АПЛ команда Гвардиолы идет на первой строчке и близка к чемпионству.

В последней игре в АПЛ «Сити» выиграли у «Астон Виллы» (2:1).

В предстоящем матче «Сити» не сможет помочь Стоунз.

«Тоттенхэм» в полуфинале Кубка Английской лиги одолел «Брентфорд» (2:0).

В АПЛ у лондонцев на текущий момент седьмая позиция и в концовке чемпионата предстоит нешуточная борьба за место в еврокубках между целым рядом команд.

«Тоттенхэму» в предстоящей игре не сможет помочь Дэвис, у которого травма икры.

В последней очной встрече команд победил «Манчестер Сити» (3:0).

Прогноз: «Сити» демонстрирует в этом сезоне динамичный, атакующий футбол, о чем доказывает результат на европейской арене и в АПЛ. «Тоттенхэм» же периодически лихорадит и играет нестабильно. Думаю, что команда Гвардиолы победит и заберет трофей.

Итоговый экспресс на игры РПЛ и Кубка Английской лиги

«Спартак» – ЦСКА: Ф2 (1) с коэффициентом 1.28;

«Рубин» – «Краснодар» : 1X с коэффициентом 1.58;

«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм»: П1 с коэффициентом 1.55.

Общий коэффициент: 3.13

Статистика экспрессов (Sportik-акула)

Всего поставлено: 12.

Сыграли: 4.

Проиграли: 8.

Средний кэф: 4.79.

Последние 5 экспрессов: ✅,✅,❌, ❌, ❌.