«Сити» возьмет первый трофей в сезоне? Три матча в экспрессе за 3.13
«Спартак» – ЦСКА
25 апреля 2021 16:30
РПЛ
Ф2 (1): 1.28
«Спартак» идет на третьей строчке в РПЛ, набрав 47 очков в 26 матчах. От идущего вторым «Локомотива» отставание в 5 очков при одной игре в запасе. А от лидера таблицы РПЛ «Зенита» москвичи отстают на 8 очков.
У «Спартака» два подряд поражения в РПЛ. В последнем туре команда Тедеско проиграла у себя дома «Уфе» (0:3).
В предстоящем матче «Спартаку» не сможет помочь Жиго, который отбывает дисквалификацию из-за красной карточки.
ЦСКА располагается на 5 месте в таблице РПЛ. Набрано 46 очков в 26 играх. Команда Олича отстает на одно очко от «Спартака» и имеет равное количество очков вместе с «Рубином» и «Динамо».
В последнем туре РПЛ ЦСКА в гостях уступили «Сочи» (2:1). А до этого выиграли две игры подряд.
В предстоящем матче ЦСКА не сможет помочь целый ряд игроков:
- Бохинен;
- Зайнутдинов;
- Кучаев;
- Магнуссон;
- Набабкин;
- Фукс.
ЦСКА выигрывал в двух последних очных встречах против «Спартака». А в пяти последних очных играх они забивали друг другу минимум два гола.
Прогноз: Предстоит матч за 6 очков. Обе команды будут играть в футбол осторожно. ЦСКА в последних очных играх брал вверх, поэтому возьму с форой на один мяч на ЦСКА — Ф2 (1) за 1.28.
«Рубин» – «Краснодар»
25 апреля 2021 19:00
РПЛ
1X: 1.58
«Рубин» идет на 4 месте в РПЛ и имеет в активе 46 очков. От «Спартака», идущего третьим, отставание 1 очко.
Три последних игры в РПЛ казанцы выиграли с одинаковым счетом (1:0).
В предстоящем матче «Рубину» не смогут помочь:
- Кварацхелия;
- Макаров;
- Сайто.
«Краснодар» идет на 11 месте в РПЛ с 35 очками. От зоны вылета отрыв в 12 очков. Столько же до зоны Лиги Европы.
Четыре матча подряд в РПЛ краснодарцы выиграть не могут. А в трех из них они проиграли.
В предстоящем матче «Краснодару» не сможет помочь Рамирес и Чернов.
В последних двух очных встречах команд, сыгранных в 2020-м году по победе в копилке у каждой.
Прогноз: Краснодарцы переживают не лучшие времена — команда долго не может выиграть. Казанцы же, наоборот, побеждают три матча кряду. «Рубин» играет к тому же на домашней арене. Мой прогноз — 1Х на «Рубин».
«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм»
25 апреля 2021 18:30
Кубок Английской лиги
П1: 1.55
«Сити» в полуфинале Кубка Английской лиги прошли «МЮ», выиграв (2:0). В АПЛ команда Гвардиолы идет на первой строчке и близка к чемпионству.
В последней игре в АПЛ «Сити» выиграли у «Астон Виллы» (2:1).
В предстоящем матче «Сити» не сможет помочь Стоунз.
«Тоттенхэм» в полуфинале Кубка Английской лиги одолел «Брентфорд» (2:0).
В АПЛ у лондонцев на текущий момент седьмая позиция и в концовке чемпионата предстоит нешуточная борьба за место в еврокубках между целым рядом команд.
«Тоттенхэму» в предстоящей игре не сможет помочь Дэвис, у которого травма икры.
В последней очной встрече команд победил «Манчестер Сити» (3:0).
Прогноз: «Сити» демонстрирует в этом сезоне динамичный, атакующий футбол, о чем доказывает результат на европейской арене и в АПЛ. «Тоттенхэм» же периодически лихорадит и играет нестабильно. Думаю, что команда Гвардиолы победит и заберет трофей.
Итоговый экспресс на игры РПЛ и Кубка Английской лиги
«Спартак» – ЦСКА: Ф2 (1) с коэффициентом 1.28;
«Рубин» – «Краснодар» : 1X с коэффициентом 1.58;
«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм»: П1 с коэффициентом 1.55.
Общий коэффициент: 3.13
Статистика экспрессов (Sportik-акула)
- Всего поставлено: 12.
- Сыграли: 4.
- Проиграли: 8.
- Средний кэф: 4.79.
Последние 5 экспрессов: ✅,✅,❌, ❌, ❌.